У Луцьку автівка врізалась в паркан





Про це у Facebook повідомила Віра Новак.



Автопригода трапилася на вулиці Петра Маха. Водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку і влетів у паркан, залишивши на місці ДТП номерні знаки.



До слова, подібні аварії на цьому місці - не рідкість, адже на автошляху відсутні будь-які дорожні знаки.

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