У Луцьку автівка врізалась в паркан
Сьогодні, 12:38
У Луцьку автомобіль врізався в паркан і втік з місця пригоди.
Про це у Facebook повідомила Віра Новак.
Автопригода трапилася на вулиці Петра Маха. Водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку і влетів у паркан, залишивши на місці ДТП номерні знаки.
До слова, подібні аварії на цьому місці - не рідкість, адже на автошляху відсутні будь-які дорожні знаки.
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Про це у Facebook повідомила Віра Новак.
Автопригода трапилася на вулиці Петра Маха. Водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку і влетів у паркан, залишивши на місці ДТП номерні знаки.
До слова, подібні аварії на цьому місці - не рідкість, адже на автошляху відсутні будь-які дорожні знаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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