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У Луцьку автівка врізалась в паркан

У Луцьку автівка врізалась в паркан
У Луцьку автомобіль врізався в паркан і втік з місця пригоди.

Про це у Facebook повідомила Віра Новак.

Автопригода трапилася на вулиці Петра Маха. Водій, ймовірно, не врахував дорожню обстановку і влетів у паркан, залишивши на місці ДТП номерні знаки.

До слова, подібні аварії на цьому місці - не рідкість, адже на автошляху відсутні будь-які дорожні знаки.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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