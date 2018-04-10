«Великдень у Луцьку» перенесли в інше місце через негоду

Змінили місце проведення етнофестивалю «Великдень у Луцьку».Про це інформує Луцька міська рада.Сьогодні, у другий день Великодня, відбудеться традиційний етнофестиваль «Великдень у Луцьку». У зв'язку з поганими погодними умовами, вирішили перенести проведення фестивалю з парку культури і відпочинку імені Лесі Українки до Палацу культури міста Луцька.На головній фестивальній сцені відбуватимуться виступи хорових колективів церковних громад, творчих колективів Луцька, України та зарубіжжя. Відкриття фестивалю - о 13:00 за участі представників влади та релігійних конфесій міста.Також сьогодні на сцені біля входу у парк культури і відпочинку імені Лесі Українки о 18 годині розпочнеться святковий концерт за участю вокальних гуртів "Аколада" та "Нота нео", гуртів "Давня казка" та "THE DOOX".Протягом дня у парку культури і відпочинку імені Лесі У країнки триватиме святковий ярмарок.На День Європи, який відзначатимуть 18 травня, перенесені такі заходи як: великодні гаївки, пізнавальні квести, ігри та забави у дитячому містечку "Мадагаскар"; романтичні історії та мистецький перформанс «для двох» на містку закоханих; «музика вітру»- інтерактивний звуковий лабіринт та відтворення емоцій малюнком на полотні; танцювальна програма в стилі «ретро» у супроводі оркестрів на алеї кам’яних скульптур; ярмарок та цікаві майстерки від майстрів народної творчості.