Кривавий Великдень: на Рівненщині син до смерті побив матір

У селі Золотолин Костопільського району син до смерті побив 63-річну матір.Трапилося це 28 квітня близько першої ночі, повідомляє ГУНП Рівненської області.У будинку проживали батьки із 39-річним сином. Останній не одразу зізнався поліцейським, що сталося. Та, коли померлу оглянув судмедекспрет і повідомив, що на її тілі є ознаки насильницької смерті, все розповів.З’ясувалося, що того вечора всі троє випивали. 39-річний син спочатку почав чіплятись до батька, який вийшов із будинку, а потім влаштував конфлікт із матір’ю.Зі слів зловмисника, вона докоряла йому тим, що він ніде не працює і, не маючи власних коштів, просить у батьків. У відповідь той почав бити матір руками і ногами по всьому тілу. Жінка впала, тож син покликав батька, який спав у сараї, аби той допоміг покласти її на ліжко.Зрозумівши, що матері стало зле, чоловіки звернулися за допомогою до місцевого фельдшера, однак та лише констатувала смерть жінки. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть жительки села Золотолин настала внаслідок закритої тупої травми грудей з переломами ребер та ушкодженнями легень, масивної внутрішньої кровотечі."39-річного чоловіка одразу затримали. Зловмиснику повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого. Слідчим підготовлено клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою", - повідомив заступник начальника Костопільського відділу поліції, начальник слідчого відділуПоліцейські встановили, що чоловік притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки і тоді відбувся іспитовим строком. За скоєний тяжкий злочин підозрюваному тепер загрожує від семи до десяти років за ґратами.