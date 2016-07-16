У «Борисполі» показують проморолик, в якому Україна зображена без Криму
Сьогодні, 13:37
У аеропорту “Бориспіль” транслюють проморолик про Україну, в якому державу показують без Криму.
Про це у Фейсбуці написав заступник голови Волинської ОДА Денис П‘ятигорець, передає 12 канал.
“Чому на екранах головних повітряних воріт України в аеропорту “Бориспіль” в ролику, що має рекламувати нашу країну UkraineNow Україна зображена БЕЗ КРИМУ?” – написав Денис П‘ятигорець.
“Володимир Омелян (міністр інфраструктури України, – ред.), якось це взагалі не Феншуй. Це ж ролик за бюджетні кошти замовляли. Я вже не питаю про де***, які його монтували. Може, в них повно вати в голові. Але хтось з держслужбовців прийняв цей ролик! Підписав акти виконаних робіт. Відправив системному адміністратору в Бориспіль. Питання, а можна його позбавити громадянства? І транслювати його сумну рожу на тих же екранах з дописом “він не вважав, що Крим це Україна”. Але спочатку хай продасть свою хату та поверне державі гроші, що заплатив за цей ролик!” – зауважив П’ятигорець.
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Про це у Фейсбуці написав заступник голови Волинської ОДА Денис П‘ятигорець, передає 12 канал.
“Чому на екранах головних повітряних воріт України в аеропорту “Бориспіль” в ролику, що має рекламувати нашу країну UkraineNow Україна зображена БЕЗ КРИМУ?” – написав Денис П‘ятигорець.
“Володимир Омелян (міністр інфраструктури України, – ред.), якось це взагалі не Феншуй. Це ж ролик за бюджетні кошти замовляли. Я вже не питаю про де***, які його монтували. Може, в них повно вати в голові. Але хтось з держслужбовців прийняв цей ролик! Підписав акти виконаних робіт. Відправив системному адміністратору в Бориспіль. Питання, а можна його позбавити громадянства? І транслювати його сумну рожу на тих же екранах з дописом “він не вважав, що Крим це Україна”. Але спочатку хай продасть свою хату та поверне державі гроші, що заплатив за цей ролик!” – зауважив П’ятигорець.
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