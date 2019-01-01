Зарплата голови РДА на Волині за рік побільшала на 100 тисяч
Сьогодні, 16:49
Очільник Старовижівської районної державної адміністрації Анатолій Бринчук задекларував свої доходи за 2018 рік.
Заробітна плата голови РДА за минулий рік становить 321 059 гривень. Це майже на 100 тисяч більше, ніж у 2017-му, повідомляє район.Бізнес.
Також у своїй декларації Анатолій Бринчук зазначив кошти, які розміщені на банківських рахунках – 452 170 гривень.
Зареєстровані в документі два транспортних засоби: трактор вітчизняного виробництва, а також старенька іномарка – легковик «Вартбург». Згідно з документом, чоловік має у власності земельну ділянки у Чевелі та Любохинах.
Зарплата дружини за місцем роботи – 95 109 гривень. У Чевелі землю має і теща чиновника: дві ділянки загальною площею трохи менше гектара, а також будинок 100 квадратів і господарську споруду 165 квадратів.
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Заробітна плата голови РДА за минулий рік становить 321 059 гривень. Це майже на 100 тисяч більше, ніж у 2017-му, повідомляє район.Бізнес.
Також у своїй декларації Анатолій Бринчук зазначив кошти, які розміщені на банківських рахунках – 452 170 гривень.
Зареєстровані в документі два транспортних засоби: трактор вітчизняного виробництва, а також старенька іномарка – легковик «Вартбург». Згідно з документом, чоловік має у власності земельну ділянки у Чевелі та Любохинах.
Зарплата дружини за місцем роботи – 95 109 гривень. У Чевелі землю має і теща чиновника: дві ділянки загальною площею трохи менше гектара, а також будинок 100 квадратів і господарську споруду 165 квадратів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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