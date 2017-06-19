На Великдень двоє п'яних волинян облаяли та шарпали священика





Про це інформує



Молодики, яким близько 30-ти років, зухвало поводили себе в соборі, вживали нецензурну лексику. Великодніх кошиків для освячення при собі не мали.



У храмі був присутній працівник поліції, який слідкував за дотриманням порядку. Правоохоронець зробив зауваження молодикам та вони не реагували. Тоді поліцейський викликав підкріплення.



На чоловіків були складені протоколи. Наступного дня вони прийшли у відділок з претензіями до правоохоронців.



Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, загалом на Великдень в місті було спокійно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У нововолинському Свято-Духівському соборі ввечері 27-го квітня двоє чоловіків у нетверезому стані почали грубіянити священику та шарпати його за рясу.Про це інформує БУГ Молодики, яким близько 30-ти років, зухвало поводили себе в соборі, вживали нецензурну лексику. Великодніх кошиків для освячення при собі не мали.У храмі був присутній працівник поліції, який слідкував за дотриманням порядку. Правоохоронець зробив зауваження молодикам та вони не реагували. Тоді поліцейський викликав підкріплення.На чоловіків були складені протоколи. Наступного дня вони прийшли у відділок з претензіями до правоохоронців.Як повідомив керівник Нововолинського відділення поліції, загалом на Великдень в місті було спокійно.

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