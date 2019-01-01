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Назвали найпопулярнішу автівку серед волинян

Назвали найпопулярнішу автівку серед волинян
Повідомили, який автомобіль користується найбільшим попитом у волинян.

Про це інформує Твій портал з посиланням на Укравтопром.

У першому кварталі в Україні зареєстрували 18,3 тисячі нових легкових автомобілів. Однак любителі авто надають перевагу різним моделям у різних областях країни.

За популярністю можна виділити трійку авто, яким надали перевагу українці: компактний кросовер KIA Sportage (1169 покупців); компактний SUV – RENAULT Duster, в його заліку 1151 реєстрація за три місяці; кросовер TOYOTA RAV-4 на ринку нових легкових автомобілів досяг результату 793 авто. Найбільшим регіональним ринком в Україні традиційно залишається місто Київ.

Популярність авто за областями України: KIA Sportage здобув перемогу відразу в 10 областях: Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Одеській, Рівненській, Харківській і Херсонській.

RENAULT Duster також очолив рейтинги 10 областей: Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Луганської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської.

Київ – проголосував за RENAULT Logan, саме ця бюджетна модель Рено з січня по березень отримала найбільшу кількість київських реєстраційних номерів (755 шт).

У Волинській області найбільшим попитом в 1 кварталі користувався автомобіль PEUGEOT 301 (143 реєстрації).


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Теги: автомобілі
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