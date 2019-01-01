Показали відео, заради якого волинянка відморозила ноги

У мережі виклали відео з арт-проекту "Сторожа", під час зйомок якого учасниця Революції Гідностіз Волині відморозила ноги.Відео виклавНагадаємо, у січні Вікторія Романчук потрапила до лікарні після того, як походила босоніж по снігу для «картинки» під час зйомки відео."Це дуже серйозний проект, який знімався для перформансу Вікторії Романчук на річницю розстрілу Небесної Сотні. Оскільки зйомки були зимою, то на них замерзали всі: і люди, і техніка. Але ми справились, хоча й наслідки для декого були не дуже приємні, так, Віткорія? Взагалі, тема Небесної Сотні і тих подій на Майдані, коли був розстріл для мене дуже важкі", - зауважив він.Олег Слободян поділився, що довго працював над саунд-дизайном, тому що звук тут важливо підкреслює атмосферу. До слова, це скорочена версія ролику.