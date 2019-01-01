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У Луцьку вкрали дорогу Audi

У Луцьку вкрали дорогу Audi
У Луцьку вкрали автомобіль Audi A5 Sportback чорного кольору.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Volodymyr Lysetskyy.

За словами автора допису, востаннє автівку бачили бачили 28 квітня о 22.30 у дворі між рестораном "Бенедикт" і колишнім приміщенням Нацбанку.

Чоловік просить допомоги у тих, кому відома будь-яка інформація.

У Луцьку вкрали дорогу Audi
У Луцьку вкрали дорогу Audi

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Теги: Audi A5 Sportback, крадіжка, Луцьк
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