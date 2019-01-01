У Луцьку вкрали дорогу Audi
Сьогодні, 22:15
У Луцьку вкрали автомобіль Audi A5 Sportback чорного кольору.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Volodymyr Lysetskyy.
За словами автора допису, востаннє автівку бачили бачили 28 квітня о 22.30 у дворі між рестораном "Бенедикт" і колишнім приміщенням Нацбанку.
Чоловік просить допомоги у тих, кому відома будь-яка інформація.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Volodymyr Lysetskyy.
За словами автора допису, востаннє автівку бачили бачили 28 квітня о 22.30 у дворі між рестораном "Бенедикт" і колишнім приміщенням Нацбанку.
Чоловік просить допомоги у тих, кому відома будь-яка інформація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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