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Лучанка – переможниця чемпіонату Європи з пауерліфтингу

Лучанка – переможниця чемпіонату Європи з пауерліфтингу
У понеділок, 29 квітня, Юлія Осіїк виборола бронзову нагороду на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу серед юніорок, який цими днями проходить в чеському місті Плзень.

Про це повідомляють Волинські новини.

«Місто Плзень можна назвати центром європейського пауерліфтингу, адже змагання міжнародного рівня тут проходять досить часто, і рівень проведення тут – на висоті!», – розповів заслужений тренер України Олег Хом’як.

Відповідно тандем тренера Хом’яка та спортсменки Осіїк клопітливо готувалися до європейської першості.

«Підготовка проходила досить добре, і змогли добавити до результатів в усіх трьох вправах, у порівнянні з останніми змаганнями», – пригадав Олег Хом’як.

Лучанка виступала у ваговій категорії до 57 кг. Спортсменка у присіданні виборола малу золоту медаль з результатом 175 кг. У жимі Юлія показала срібний результат – 95 кг, а 145 кг у тязі дозволили їй зібрати найкращу особисту суму – 415 кг, яка і принесла Осіїк бронзу континентальної першості.

«У присіданні та жимі відпрацювали чітко на всі три спроби у кожній вправі, а от у тязі задовільнились лише першою спробою, не підкоривши наступні дві. Через це посіли лише третю сходинку, хоча мали всі шанси боротись за найвищий щабель п‘єдесталу», – пояснив тренер.

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Теги: Юлія Осіїк, спорт, Луцьк
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