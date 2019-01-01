У Луцьку чоловік розбив скло в Land Cruiser і викрав речі: злочинця затримали. ФОТО

Сьогодні, 29 квітня, у Луцьку 30-річний чоловік розбив скло Toyota Land Cruiser і поцупив звідти речі та намагався втекти.Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.Дії злочинця помітив родич власника автомобіля, який також запам’ятав прикмети зловмисника: зелена куртка, джинси, - а ще той, перескакуючи через огорожу, загубив власні речі.Очевидець одразу повідомив про випадок на службу 102.Інспектори швидко направились на пошуки особи разом з заявником.До відпрацювання залучили ще один екіпаж патрульних, які помітили схожого за ознаками молодика на вулиці Чернишевського.Інший екіпаж виявив його по вулиці Новочерчинській, заявник упізнав порушника.Хлопця одразу затримали. Пізніше слідчо-оперативній групі той показав, що саме встиг узяти з автомобіля, відомо, що там були, зокрема, документи.