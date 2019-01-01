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У Луцьку чоловік розбив скло в Land Cruiser і викрав речі: злочинця затримали. ФОТО

У Луцьку чоловік розбив скло в Land Cruiser і викрав речі: злочинця затримали. ФОТО
Сьогодні, 29 квітня, у Луцьку 30-річний чоловік розбив скло Toyota Land Cruiser і поцупив звідти речі та намагався втекти.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.

Дії злочинця помітив родич власника автомобіля, який також запам’ятав прикмети зловмисника: зелена куртка, джинси, - а ще той, перескакуючи через огорожу, загубив власні речі.

Очевидець одразу повідомив про випадок на службу 102.
Інспектори швидко направились на пошуки особи разом з заявником.

До відпрацювання залучили ще один екіпаж патрульних, які помітили схожого за ознаками молодика на вулиці Чернишевського.

Інший екіпаж виявив його по вулиці Новочерчинській, заявник упізнав порушника.

Хлопця одразу затримали. Пізніше слідчо-оперативній групі той показав, що саме встиг узяти з автомобіля, відомо, що там були, зокрема, документи.

У Луцьку чоловік розбив скло в Land Cruiser і викрав речі: злочинця затримали. ФОТО
У Луцьку чоловік розбив скло в Land Cruiser і викрав речі: злочинця затримали. ФОТО
У Луцьку чоловік розбив скло в Land Cruiser і викрав речі: злочинця затримали. ФОТО
У Луцьку чоловік розбив скло в Land Cruiser і викрав речі: злочинця затримали. ФОТО

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Теги: Land Cruiser, крадіжка, Луцьк
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