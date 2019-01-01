У Луцьку чоловік розбив скло в Land Cruiser і викрав речі: злочинця затримали. ФОТО
Сьогодні, 22:48
Сьогодні, 29 квітня, у Луцьку 30-річний чоловік розбив скло Toyota Land Cruiser і поцупив звідти речі та намагався втекти.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Дії злочинця помітив родич власника автомобіля, який також запам’ятав прикмети зловмисника: зелена куртка, джинси, - а ще той, перескакуючи через огорожу, загубив власні речі.
Очевидець одразу повідомив про випадок на службу 102.
Інспектори швидко направились на пошуки особи разом з заявником.
До відпрацювання залучили ще один екіпаж патрульних, які помітили схожого за ознаками молодика на вулиці Чернишевського.
Інший екіпаж виявив його по вулиці Новочерчинській, заявник упізнав порушника.
Хлопця одразу затримали. Пізніше слідчо-оперативній групі той показав, що саме встиг узяти з автомобіля, відомо, що там були, зокрема, документи.
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Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині.
Дії злочинця помітив родич власника автомобіля, який також запам’ятав прикмети зловмисника: зелена куртка, джинси, - а ще той, перескакуючи через огорожу, загубив власні речі.
Очевидець одразу повідомив про випадок на службу 102.
Інспектори швидко направились на пошуки особи разом з заявником.
До відпрацювання залучили ще один екіпаж патрульних, які помітили схожого за ознаками молодика на вулиці Чернишевського.
Інший екіпаж виявив його по вулиці Новочерчинській, заявник упізнав порушника.
Хлопця одразу затримали. Пізніше слідчо-оперативній групі той показав, що саме встиг узяти з автомобіля, відомо, що там були, зокрема, документи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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