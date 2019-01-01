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Радіаційний фон в межах норми, – рятувальники про пожежу на Рівненській атомній

Радіаційний фон в межах норми, – рятувальники про пожежу на Рівненській атомній
Надзвичайники ліквідували загорання трансформатора на відкритому майданчику Рівненської атомної електростанції.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Рівненській області.

Інформують, що о 21 год. 07 хв. 29 квітня сталося загорання трансформатора на відкритій території розподільчого пристрою на території Рівненської АЕС.

О 22 год. 05 хв. силами ДСНС пожежу ліквідували.

Радіаційний фон в межах норми, жертв та постраждалих немає.

До гасіння пожежі залучалось 36 чоловік та 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, про пожежу на Рівненській атомній стало відомо увечері 29 квітня із соцмереж.

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Теги: Рівненська АЕС, пожежа, радіація
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