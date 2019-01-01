Радіаційний фон в межах норми, – рятувальники про пожежу на Рівненській атомній
Сьогодні, 00:40
Надзвичайники ліквідували загорання трансформатора на відкритому майданчику Рівненської атомної електростанції.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Рівненській області.
Інформують, що о 21 год. 07 хв. 29 квітня сталося загорання трансформатора на відкритій території розподільчого пристрою на території Рівненської АЕС.
О 22 год. 05 хв. силами ДСНС пожежу ліквідували.
Радіаційний фон в межах норми, жертв та постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучалось 36 чоловік та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, про пожежу на Рівненській атомній стало відомо увечері 29 квітня із соцмереж.
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Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС в Рівненській області.
Інформують, що о 21 год. 07 хв. 29 квітня сталося загорання трансформатора на відкритій території розподільчого пристрою на території Рівненської АЕС.
О 22 год. 05 хв. силами ДСНС пожежу ліквідували.
Радіаційний фон в межах норми, жертв та постраждалих немає.
До гасіння пожежі залучалось 36 чоловік та 10 одиниць техніки.
Нагадаємо, про пожежу на Рівненській атомній стало відомо увечері 29 квітня із соцмереж.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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