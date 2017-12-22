На Волині з літаків розкидають вакцину проти сказу





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Таких вакцин у кожному ящику 160. Всередині приманки – блістер з антитілами. Коли звір його прокушує, препарат, який запобігає захворюванню на сказ, потрапляє в організм.



За словами директора підприємства-розробника Ярослава Шарія, вакцина діє протягом 2-3 годин, а імунітет виробляється приблизно на 14 день.



Капсули розкидають через встановлений у літаках барабан. Загальний обсяг – понад 400 тисяч доз.



"Повинно бути 25 штук на кілометр квадратний. Це спеціальна машинка, яка обладнана GPS. Принцип дії в роботі: закидається вакцина в барабан, вмикається кнопка запуску", – розповів оператор скидання вакцин Михайло Жидачівський.



Перед кожним вильотом літак проходить технічний огляд. У всіх пілотів свій окремий маршрут. А їх загалом є три. Карта польоту завантажена в планшет.



Вакцинацію диких тварин проводять за кошт Євросоюзу. Там позбутися сказу серед звірів змогли за п'ять років. Тепер же європейці вкладають гроші в сусідні держави, аби хвороба знову не повернулась на їхню територію.



"У 2016 році було 67 випадків сказу, у 2017 – 48, а у 2018 – 22. За чотири місяці 2019 року ми маємо вже дев'ять випадків захворювання", – зазначив заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Сергій Войтюк.



Фахівці запевнили: якщо капсула впаде у чиємусь приватному господарстві – це не страшно. Вакцина повністю натуральна й безпечна як для домашніх тварин, так і для людини.



А щоб ефект був максимальним, такі профілактичні польоти мають виконувати двічі на рік. Наступний етап планують вже восени.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розпочали досить незвичну вакцинацію диких тварин: препарат розкидають просто із літаків на всій території області.Про це повідомляє 24 канал Таких вакцин у кожному ящику 160. Всередині приманки – блістер з антитілами. Коли звір його прокушує, препарат, який запобігає захворюванню на сказ, потрапляє в організм.За словами директора підприємства-розробника, вакцина діє протягом 2-3 годин, а імунітет виробляється приблизно на 14 день.Капсули розкидають через встановлений у літаках барабан. Загальний обсяг – понад 400 тисяч доз."Повинно бути 25 штук на кілометр квадратний. Це спеціальна машинка, яка обладнана GPS. Принцип дії в роботі: закидається вакцина в барабан, вмикається кнопка запуску", – розповів оператор скидання вакцинПеред кожним вильотом літак проходить технічний огляд. У всіх пілотів свій окремий маршрут. А їх загалом є три. Карта польоту завантажена в планшет.Вакцинацію диких тварин проводять за кошт Євросоюзу. Там позбутися сказу серед звірів змогли за п'ять років. Тепер же європейці вкладають гроші в сусідні держави, аби хвороба знову не повернулась на їхню територію."У 2016 році було 67 випадків сказу, у 2017 – 48, а у 2018 – 22. За чотири місяці 2019 року ми маємо вже дев'ять випадків захворювання", – зазначив заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медициниФахівці запевнили: якщо капсула впаде у чиємусь приватному господарстві – це не страшно. Вакцина повністю натуральна й безпечна як для домашніх тварин, так і для людини.А щоб ефект був максимальним, такі профілактичні польоти мають виконувати двічі на рік. Наступний етап планують вже восени.

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