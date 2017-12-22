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На Волині з літаків розкидають вакцину проти сказу

На Волині з літаків розкидають вакцину проти сказу
На Волині розпочали досить незвичну вакцинацію диких тварин: препарат розкидають просто із літаків на всій території області.

Про це повідомляє 24 канал.

Таких вакцин у кожному ящику 160. Всередині приманки – блістер з антитілами. Коли звір його прокушує, препарат, який запобігає захворюванню на сказ, потрапляє в організм.

За словами директора підприємства-розробника Ярослава Шарія, вакцина діє протягом 2-3 годин, а імунітет виробляється приблизно на 14 день.

Капсули розкидають через встановлений у літаках барабан. Загальний обсяг – понад 400 тисяч доз.

"Повинно бути 25 штук на кілометр квадратний. Це спеціальна машинка, яка обладнана GPS. Принцип дії в роботі: закидається вакцина в барабан, вмикається кнопка запуску", – розповів оператор скидання вакцин Михайло Жидачівський.

Перед кожним вильотом літак проходить технічний огляд. У всіх пілотів свій окремий маршрут. А їх загалом є три. Карта польоту завантажена в планшет.

Вакцинацію диких тварин проводять за кошт Євросоюзу. Там позбутися сказу серед звірів змогли за п'ять років. Тепер же європейці вкладають гроші в сусідні держави, аби хвороба знову не повернулась на їхню територію.

"У 2016 році було 67 випадків сказу, у 2017 – 48, а у 2018 – 22. За чотири місяці 2019 року ми маємо вже дев'ять випадків захворювання", – зазначив заступник начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Сергій Войтюк.

Фахівці запевнили: якщо капсула впаде у чиємусь приватному господарстві – це не страшно. Вакцина повністю натуральна й безпечна як для домашніх тварин, так і для людини.

А щоб ефект був максимальним, такі профілактичні польоти мають виконувати двічі на рік. Наступний етап планують вже восени.

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Теги: вакцина, сказ, літаки, Волинь
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