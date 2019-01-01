Лучанка може стати керівником апарату Антикорупційного суду





Серед претендентів на посаду - Наталія Тимощук, яка наразі керує апаратом Луцького міськрайонного суду, пише



В Антикорсуді вже незабаром судитимуть підозрюваних у корупційних злочинах високопоставлених чиновників — депутатів, членів Кабміну, суддів тощо. На його створенні наполягали, зокрема, міжнародні партнери України.



Тож журналісти розповіли про кожного з тих, хто вже незабаром може стати керівником апарату Вищого антикорупційного суду та що задекларували кандидати.



ОЛЕКСІЙ ЖУКОВ



Олексій Жуков уже виконує обов’язки керівника апарату Антикорсуду. На цю посаду 20 лютого його тимчасово призначила Державна судова адміністрація — допоки не проведуть конкурс.



Від кінця березня 2018 року Жуков працював начальником відділу в Державній судовій службі. Раніше був прокурором у Генпрокуратурі.



За інформацією Центру протидії корупції, його дружина Наталія Левицька має будинок у Києві на одній земельній ділянці з першою заступницею голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольгою Варченко. Земельна ділянка на 486 квадратних метрів згадується в декларації. Також Наталія Левицька володіє будинком площею майже 300 квадратних метрів.



РОМАН КОЗІЙ



Юрист зі Львова Роман Козій раніше брав участь у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду, однак не пройшов. На той час він керував управлінням справами Ощадбанку.



Козій задекларував будинок у Києві на 800 квадратних метрів, який належить його дружині Оксані Бень. Вона ж володіє земельними ділянками у Львові, Києві та Закарпатській області, а також квартирою на 330 квадратних метрів у Львові.



Сам Роман Козій задекларував офіс у Львові площею близько 130 квадратних метрів. Сім’я володіє трьома автомобілями — Mercedes-Benz ML 2007 року, Mercedes-Benz S-класу 2003 року та Mitsubishi Pajero wagon 2004-го.



Також Роман Козій є директором юридичної компанії «Шульц Київ» і власником компаній «ТПК-Трейд» та «Сталь-Інвест».



За 2018 рік Козій заробив 1,3 мільйона, а його дружина — понад 1,5 мільйони гривень. Сім’я зберігає 250 тисяч доларів, 65 тисяч євро та 800 тисяч гривень готівкою, а також 12 тисяч доларів на рахунку в банку.



НАТАЛІЯ КОРОЛЬ



Наталія Король очолює апарат Вінницького апеляційного суду. Згідно з декларацією, кандидатка з чоловіком і двома синами володіють двома квартирами у Вінниці. Також частково їй належать ще одна квартира та будинок на 111 квадратів, а також земельна ділянка. Земельну ділянку у Вінницькій області також має чоловік кандидатки. Сім’ї належить автомобіль SKODA SUPER B 2013 року.



За минулий рік Король Наталія заробила понад 800 тисяч гривень, а її чоловік — близько 180 тисяч гривень.



БОГДАН КРИКЛИВЕНКО



Богдан Крикливенко є співзасновником Українського інституту з прав людини. Протягом шести років до 2018-го він керував секретаріатом омбудсмена, однак звільнився після призначення Людмили Денісової.



Згідно з декларацією, Крикливенко з дружиною та сином проживають у квартирі під Києвом, також їм належить автівка Volkswagen Polo 2012 року. За 2018 рік Богдан Крикливенко отримав понад 700 тисяч гривень прибутку.



ВОЛОДИМИР КУЦЕНКО



Володимир Куценко працює керівником служби інспекторів Вищої ради правосуддя, раніше був начальником управління судової адміністрації в Одеській області.



Згідно з декларацією, Куценко з дружиною й трьома синами володіє дачним будинком площею понад 400 квадратних метрів і земельною ділянкою на майже 800 квадратних метрів. Також йому частково належить квартира в Одесі.



Окрім того, Куценко задекларував нежитлове приміщення та земельну ділянку в Затоці на Одещині. Місцем проживання Володимир Куценко вказав Київ, однак ніяку нерухомість, яка йому належала б чи якою він міг би користуватись у столиці, він не згадав.



Дружині Куценка належать три автомобілі — Toyota Land Cruiser 2013 року, Mercedes-Benz B-Class 2014 року та Lexus 2017-го. Також Володимир Куценко задекларував два катери.



За 2018 рік Куценко заробив понад півмільйона гривень, його дружина, яка працює нотаріусом — більш ніж 2 мільйони гривень. Сім’я задекларувала два мільйони доходу від продажу нерухомого та рухомого майна. Дружина Куценко зберігає 25 тисяч доларів і 600 тисяч гривень готівкою.



ВАЛЕНТИНА ЛИСЕНКО



Валентина Лисенко керує апаратом Харківського окружного адмінсуду. Вона задекларувала квартиру в Харкові, яка належить їй з донькою та сестрою. Також кандидатці належить земельна ділянка площею дві тисячі квадратних метрів на Харківщині.



Торік Валентина Лисенко заробила понад 630 тисяч гривень, а її донька задекларувала близько 4 тисяч гривень стипендії та 35 тисяч доходу від роботи в юридичній компанії.



ОКСАНА ЛІТВІНОВА



Оксана Літвінова — керівниця апарату Апеляційного суду Київської області. Вона вказала в декларації будинок на 120 квадратних метрів і земельну ділянку під Києвом, які належать її чоловікові-адвокату. Родина має дві автівки VOLVO.



За 2018 рік Оксана Літвінова заробила майже півмільйона доходів, однак її чоловік не надав ніякої інформації про свої прибутки.



ВАДИМ ОПАЛЬЧЕНКО



Екс-працівник Вищої ради правосуддя Вадим Опальченко у своїй декларації кандидата на посаду не вказав жодної нерухомості. Торік він отримав майже 300 тисяч гривень зарплати від ВРП та 19 тисяч — допомогу по безробіттю. Також Опальченко задекларував 280 тисяч гривень готівки, 120 тисяч гривень від продажу авто й 37 тисяч євро, які позичив «третім особам».



У 2014 році Опальченко був помічником міністра юстиції. Також людина з іменем Опальченко Вадим Олександрович була помічником нардепів Валерія Бондика та Юлії Льовочкіної від «Партії регіонів».



НАТАЛІЯ ТИМОЩУК



Наталія Тимощук керує апаратом Луцького міськрайонного суду. Минулого року вона отримала нагороду «Людина року. Волинь».



Водночас її чоловік Василь Тимощук, фігурував у розслідуванні «Рівненської агенції журналістських розслідувань». За інформацією журналістів, задеклароване ним майно не відповідає прибуткам працівників медико-соціальних експертних комісій у Луцьку. Йому, зокрема, належать чотири будинки та дві недобудови в селі Олешки Івано-Франківської області.



Сама Наталія Тимощук задекларувала 10 земельних ділянок і 13 нежитлових приміщень площею понад 6 тисяч квадратних метрів. Родина володіє землею та квартирою в Луцьку, та ділянками у Волинській області.



За минулий рік Наталія Тимощук задекларувала майже 400 тисяч гривень зарплати, 10 тисяч гривень материнської допомоги, її чоловік — 200 тисяч гривень зарплати і 60 тисяч прибутку від продажу майна.



Вищий антикорупційний суд вирішуватиме долю підозрюваних у корупційних злочинах високопоставлених чиновників — депутатів, членів Кабміну, суддів тощо. Там розглядатимуть справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).



Створення Антикорупційного суду було однією з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці — Міжнародного валютного фонду, державного департаменту США та країн Великої сімки.



Конкурс до Вищого антикорупційного суду тривав майже рік. Кандидати пройшли анонімне письмове тестування, виконували практичне завдання, проходили співбесіди у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфкомісії суддів.



Також кандидатів в антикорупційний суд розглядали міжнародні експерти. Вони спільно з ВККС розглянули 49 сумнівних кандидатів. Серед них були, зокрема, «судді Майдану», адвокати з підозріло низькими доходами й конкурсанти, які не декларували майно або й весь прибуток. Відтак з конкурсу вибули 42 сумнівні кандидати. Загалом участь у конкурсі взяли 270 учасників.



Напередодні 38 переможців конкурсу вже склали присягу. Запрацювати Антикорсуд може вже влітку цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На конкурс на посаду керівника апарату Вищого антикорупційного суду подалося дев’ятеро кандидатів. Ця людина відповідатиме за забезпечення роботи суду: його штат, документообіг і забезпечення всім необхідним.Серед претендентів на посаду - Наталія Тимощук, яка наразі керує апаратом Луцького міськрайонного суду, пише Слідство.Інфо В Антикорсуді вже незабаром судитимуть підозрюваних у корупційних злочинах високопоставлених чиновників — депутатів, членів Кабміну, суддів тощо. На його створенні наполягали, зокрема, міжнародні партнери України.Тож журналісти розповіли про кожного з тих, хто вже незабаром може стати керівником апарату Вищого антикорупційного суду та що задекларували кандидати.Олексій Жуков уже виконує обов’язки керівника апарату Антикорсуду. На цю посаду 20 лютого його тимчасово призначила Державна судова адміністрація — допоки не проведуть конкурс.Від кінця березня 2018 року Жуков працював начальником відділу в Державній судовій службі. Раніше був прокурором у Генпрокуратурі.За інформацією Центру протидії корупції, його дружина Наталія Левицька має будинок у Києві на одній земельній ділянці з першою заступницею голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольгою Варченко. Земельна ділянка на 486 квадратних метрів згадується в декларації. Також Наталія Левицька володіє будинком площею майже 300 квадратних метрів.Юрист зі Львова Роман Козій раніше брав участь у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду, однак не пройшов. На той час він керував управлінням справами Ощадбанку.Козій задекларував будинок у Києві на 800 квадратних метрів, який належить його дружині Оксані Бень. Вона ж володіє земельними ділянками у Львові, Києві та Закарпатській області, а також квартирою на 330 квадратних метрів у Львові.Сам Роман Козій задекларував офіс у Львові площею близько 130 квадратних метрів. Сім’я володіє трьома автомобілями — Mercedes-Benz ML 2007 року, Mercedes-Benz S-класу 2003 року та Mitsubishi Pajero wagon 2004-го.Також Роман Козій є директором юридичної компанії «Шульц Київ» і власником компаній «ТПК-Трейд» та «Сталь-Інвест».За 2018 рік Козій заробив 1,3 мільйона, а його дружина — понад 1,5 мільйони гривень. Сім’я зберігає 250 тисяч доларів, 65 тисяч євро та 800 тисяч гривень готівкою, а також 12 тисяч доларів на рахунку в банку.Наталія Король очолює апарат Вінницького апеляційного суду. Згідно з декларацією, кандидатка з чоловіком і двома синами володіють двома квартирами у Вінниці. Також частково їй належать ще одна квартира та будинок на 111 квадратів, а також земельна ділянка. Земельну ділянку у Вінницькій області також має чоловік кандидатки. Сім’ї належить автомобіль SKODA SUPER B 2013 року.За минулий рік Король Наталія заробила понад 800 тисяч гривень, а її чоловік — близько 180 тисяч гривень.Богдан Крикливенко є співзасновником Українського інституту з прав людини. Протягом шести років до 2018-го він керував секретаріатом омбудсмена, однак звільнився після призначення Людмили Денісової.Згідно з декларацією, Крикливенко з дружиною та сином проживають у квартирі під Києвом, також їм належить автівка Volkswagen Polo 2012 року. За 2018 рік Богдан Крикливенко отримав понад 700 тисяч гривень прибутку.Володимир Куценко працює керівником служби інспекторів Вищої ради правосуддя, раніше був начальником управління судової адміністрації в Одеській області.Згідно з декларацією, Куценко з дружиною й трьома синами володіє дачним будинком площею понад 400 квадратних метрів і земельною ділянкою на майже 800 квадратних метрів. Також йому частково належить квартира в Одесі.Окрім того, Куценко задекларував нежитлове приміщення та земельну ділянку в Затоці на Одещині. Місцем проживання Володимир Куценко вказав Київ, однак ніяку нерухомість, яка йому належала б чи якою він міг би користуватись у столиці, він не згадав.Дружині Куценка належать три автомобілі — Toyota Land Cruiser 2013 року, Mercedes-Benz B-Class 2014 року та Lexus 2017-го. Також Володимир Куценко задекларував два катери.За 2018 рік Куценко заробив понад півмільйона гривень, його дружина, яка працює нотаріусом — більш ніж 2 мільйони гривень. Сім’я задекларувала два мільйони доходу від продажу нерухомого та рухомого майна. Дружина Куценко зберігає 25 тисяч доларів і 600 тисяч гривень готівкою.Валентина Лисенко керує апаратом Харківського окружного адмінсуду. Вона задекларувала квартиру в Харкові, яка належить їй з донькою та сестрою. Також кандидатці належить земельна ділянка площею дві тисячі квадратних метрів на Харківщині.Торік Валентина Лисенко заробила понад 630 тисяч гривень, а її донька задекларувала близько 4 тисяч гривень стипендії та 35 тисяч доходу від роботи в юридичній компанії.Оксана Літвінова — керівниця апарату Апеляційного суду Київської області. Вона вказала в декларації будинок на 120 квадратних метрів і земельну ділянку під Києвом, які належать її чоловікові-адвокату. Родина має дві автівки VOLVO.За 2018 рік Оксана Літвінова заробила майже півмільйона доходів, однак її чоловік не надав ніякої інформації про свої прибутки.Екс-працівник Вищої ради правосуддя Вадим Опальченко у своїй декларації кандидата на посаду не вказав жодної нерухомості. Торік він отримав майже 300 тисяч гривень зарплати від ВРП та 19 тисяч — допомогу по безробіттю. Також Опальченко задекларував 280 тисяч гривень готівки, 120 тисяч гривень від продажу авто й 37 тисяч євро, які позичив «третім особам».У 2014 році Опальченко був помічником міністра юстиції. Також людина з іменем Опальченко Вадим Олександрович була помічником нардепів Валерія Бондика та Юлії Льовочкіної від «Партії регіонів».Наталія Тимощук керує апаратом Луцького міськрайонного суду. Минулого року вона отримала нагороду «Людина року. Волинь».Водночас її чоловік, фігурував у розслідуванні «Рівненської агенції журналістських розслідувань». За інформацією журналістів, задеклароване ним майно не відповідає прибуткам працівників медико-соціальних експертних комісій у Луцьку. Йому, зокрема, належать чотири будинки та дві недобудови в селі Олешки Івано-Франківської області.Сама Наталія Тимощук задекларувала 10 земельних ділянок і 13 нежитлових приміщень площею понад 6 тисяч квадратних метрів. Родина володіє землею та квартирою в Луцьку, та ділянками у Волинській області.За минулий рік Наталія Тимощук задекларувала майже 400 тисяч гривень зарплати, 10 тисяч гривень материнської допомоги, її чоловік — 200 тисяч гривень зарплати і 60 тисяч прибутку від продажу майна.Вищий антикорупційний суд вирішуватиме долю підозрюваних у корупційних злочинах високопоставлених чиновників — депутатів, членів Кабміну, суддів тощо. Там розглядатимуть справи, які розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).Створення Антикорупційного суду було однією з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці — Міжнародного валютного фонду, державного департаменту США та країн Великої сімки.Конкурс до Вищого антикорупційного суду тривав майже рік. Кандидати пройшли анонімне письмове тестування, виконували практичне завдання, проходили співбесіди у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфкомісії суддів.Також кандидатів в антикорупційний суд розглядали міжнародні експерти. Вони спільно з ВККС розглянули 49 сумнівних кандидатів. Серед них були, зокрема, «судді Майдану», адвокати з підозріло низькими доходами й конкурсанти, які не декларували майно або й весь прибуток. Відтак з конкурсу вибули 42 сумнівні кандидати. Загалом участь у конкурсі взяли 270 учасників.Напередодні 38 переможців конкурсу вже склали присягу. Запрацювати Антикорсуд може вже влітку цього року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію