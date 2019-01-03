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У кінотеатрі на Волині через вимкнення світла повертають гроші за зірвані сеанси

У кінотеатрі на Волині через вимкнення світла повертають гроші за зірвані сеанси
Співвласник кінотеатру «Прем'єра» у Ковелі Юрій Цюп'яшук обурений ситуацією з досить частим аварійним вимкненням електроенергії, через що зриваються кіносеанси і дирекція змушена вибачатись перед глядачами та повертати кошти за квитки.

Про це він написав у соцмережі Facebook та звернувся до керівництва Ковельській філії ПрАТ «Волиньобленерго», пише КовельPost.

За словами автора допису, виникає необхідність робити позаплановий технічний огляд обладнання та купувати дороговартісні комплектуючі, які виходять з ладу від раптового знеструмлення.

"Стосовно вчорашнього #blackout в м. Ковелі вул. Косачів, Шевченка, 1-го Грудня, Сагайдачного, бул. Л. Українки і інших! Це вже третій випадок аварійного відключення електроенергії в цьому районі з початку року! На мою думку це не є нормально! В дбайливого господаря, коли щось іде не так - усуваються не наслідки аварії, а її причини, правда ж ПрАТ «Волиньобленерго» в особі гендиректора Мартинюк Артем Андрійович, Denys Butolin і Анатолій Дарчик? Чому вже тричі за цей рік ми вимушені вибачатися перед глядачами Кінотеатр "Прем'єра" Ковель за зірвані сеанси, повертаючи їм кошти за квитки? Чому мусимо робити позапланове ТО обладнання з використанням дороговартісних комплектуючих, які постраждали від раптового вимкнення електроенергії? Чому ми мусимо писати листи-пояснення на студії в зв'язку з сеансами, що не відбулись з технічних причин? Скажіть, що було зроблено після першого аварійного відключення 03.01.2019р., що б не сталося другого? Які покращення і профілактика були проведені на ваших лініях і КТПшках після другого аварійного відключення 25.02.2019р. І з рештою, які заходи ви будете вживати після вчорашнього Великоднього блекауту 28.04.2019р., для того, щоб не відбулося таке в подальшому? Дуже не хочеться витрачатися ще і на електрогенеруюче обладнання, адже хочеться думати, що наші енергетики нас не підведуть і цілком виправдано ми сплачуємо вартість кожного кілоВата!" - йдеться у дописі Юрія Цюп'яшука.

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Теги: кінотеатр, світло, Ковель, Волинь
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