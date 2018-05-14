У розкладі потяга «Ковель-Сарни» – зміни





Упродовж 2-4 травня цього року не курсуватиме поїзд №967/968 сполученням "Ковель–Сарни–Ковель".



Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок у вказані дні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв`язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Антонівка–Рафалівка зазнає тимчасових змін розклад руху приміського поїзда "Ковель–Сарни". Повідомляє прес-центр Львівської залізниці.Упродовж 2-4 травня цього року не курсуватиме поїзд №967/968 сполученням "Ковель–Сарни–Ковель".Львівська залізниця звертається до пасажирів із проханням урахувати тимчасові зміни у графіку руху поїзда під час планування поїздок у вказані дні.

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