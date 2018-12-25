Лучанину присудили 4 роки тюрми за 84 гривні





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду від 24 квітня цього року, пише



Раніше судимий чоловік, який перебував на умовному терміні, у липні минулого року на вулиці Ковельскій вихопив з рук лучанина 84 гривні і кинувся тікати. Втім, уникнути покарання молодому грабіжнику не вдалося.



Про чоловіка відомо, що він вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку, перебуває на лікуванні у протитуберкульозному диспансері.



Суд взяв до уваги щиросердечне зізнання підсудного, втім, разом з тим, дійшов висновку, що виправлення молодого чоловіка, який вже втретє постав перед судом, без ізоляції від суспільства не можливе.



Відтак молодий чоловік наступні чотири з половиною роки життя проведе у місцях позбавлення волі. У вироку також зазначається, що на його утриманні перебуває одна малолітня дитина.

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