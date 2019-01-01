Пожежа на Рівненській АЕС: відключили третій енергоблок





За даними рятувальників, інцидент стався 29 квітня о 21:07, і вже о 22:05 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.



«Жертв та постраждалих немає.



До гасіння залучалося 36 співробітників та 10 одиниць техніки ДСНС. Причина пожежі встановлюється. На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На відкритій території Рівненської атомної електростанції сталося загорання трансформатора , що призвело до відключення третього енергоблоку, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.За даними рятувальників, інцидент стався 29 квітня о 21:07, і вже о 22:05 підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.«Жертв та постраждалих немає. Радіаційний фон у межах норми . Перший та четвертий енергоблок працюють в штатному режимі, другий енергоблок перебуває на планово-попереджувальному ремонті», – ідеться в повідомленні.До гасіння залучалося 36 співробітників та 10 одиниць техніки ДСНС. Причина пожежі встановлюється. На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в Рівненській області.

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