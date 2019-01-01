У Луцьку вночі рятувальники визволяли «швидку». ВІДЕО
Сьогодні, 09:49
Вночі у Луцьку на вулиці Пушкіна застряг автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.
Про це медики повідомляють у facebook.
Зокрема, на відео можна побачити, що спочатку автомобіль з "дорожної пастки" намагались визволити колеги, однак, після невдалої спроби, довелось викликати рятувальників.
У коментарях під дописом користувач Валентина Власюк написала:
"До уваги керівників нашого міста та всіх водіїв, які рухаються по вул. Пушкіна: Сюди доїхати можна, а виїхати - лише з допомогою працівників МНС".
Нагадаємо, що наразі триває капітальний ремонт вулиці Пушкіна, який розпочали з демонтажу шашки Трилінки. Однією з передумов ремонту стало те, що на проїжджій частині «трилінка» в багатьох місцях попросідала, покришилася, утворила ями.
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Про це медики повідомляють у facebook.
Зокрема, на відео можна побачити, що спочатку автомобіль з "дорожної пастки" намагались визволити колеги, однак, після невдалої спроби, довелось викликати рятувальників.
У коментарях під дописом користувач Валентина Власюк написала:
"До уваги керівників нашого міста та всіх водіїв, які рухаються по вул. Пушкіна: Сюди доїхати можна, а виїхати - лише з допомогою працівників МНС".
Нагадаємо, що наразі триває капітальний ремонт вулиці Пушкіна, який розпочали з демонтажу шашки Трилінки. Однією з передумов ремонту стало те, що на проїжджій частині «трилінка» в багатьох місцях попросідала, покришилася, утворила ями.
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