У Луцьку вночі рятувальники визволяли «швидку». ВІДЕО





Про це медики повідомляють у



Зокрема, на відео можна побачити, що спочатку автомобіль з "дорожної пастки" намагались визволити колеги, однак, після невдалої спроби, довелось викликати рятувальників.



У коментарях під дописом користувач Валентина Власюк написала:



"До уваги керівників нашого міста та всіх водіїв, які рухаються по вул. Пушкіна: Сюди доїхати можна, а виїхати - лише з допомогою працівників МНС".







Нагадаємо, що наразі триває

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі у Луцьку на вулиці Пушкіна застряг автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.Про це медики повідомляють у facebook Зокрема, на відео можна побачити, що спочатку автомобіль з "дорожної пастки" намагались визволити колеги, однак, після невдалої спроби, довелось викликати рятувальників.У коментарях під дописом користувачнаписала:"До уваги керівників нашого міста та всіх водіїв, які рухаються по вул. Пушкіна: Сюди доїхати можна, а виїхати - лише з допомогою працівників МНС".Нагадаємо, що наразі триває капітальний ремонт вулиці Пушкіна , який розпочали з демонтажу шашки Трилінки. Однією з передумов ремонту стало те, що на проїжджій частині «трилінка» в багатьох місцях попросідала, покришилася, утворила ями.

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