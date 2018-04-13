3D-друк: в Одесі виготовлятимуть кістки-імпланти





Виробництво імплантів повинно запрацювати вже в цьому році. Спеціально для проекту розроблені нові матеріали, - повідомляє видання



Одним з них є модифікований біополімер, а інший матеріал — керамічне біоскло.



Дефекти кісток людини, які виконують лише захисні і скелетні функції, можна лікувати за допомогою керамічних біоскляних імплантів, а модифікований біополімер буде використовуватися для дефектів трубчастих кісток.



Матеріали успішно протестовані в Лундському університеті у Швеції.



– 120 тис. осіб перебувають в черзі на пересадку органів в США. Більше мільйона людей мають такі ж потреби у всьому світі.



Нові технології спрямовані на вирішення цієї проблеми, і ADAM (назва проекту, – Ред.) — це перша можливість друкувати органічні кістки. Основна ціль — допомогти людям врятувати своє життя, — каже гендиректор стартапу Kwambio Володимир Усов.



Також автори проекту планують розробити хмарну цифрову платформу для створення тривимірної моделі тіла з використанням даних комп’ютерної томографії та МРТ.



Вона дозволить друкувати необхідні імплантати одразу в лікарнях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі український стартап Kwambio запустив 3D-друк людських кісток для потреб медицини.Виробництво імплантів повинно запрацювати вже в цьому році. Спеціально для проекту розроблені нові матеріали, - повідомляє видання Думская Одним з них є модифікований біополімер, а інший матеріал — керамічне біоскло.Дефекти кісток людини, які виконують лише захисні і скелетні функції, можна лікувати за допомогою керамічних біоскляних імплантів, а модифікований біополімер буде використовуватися для дефектів трубчастих кісток.Матеріали успішно протестовані в Лундському університеті у Швеції.– 120 тис. осіб перебувають в черзі на пересадку органів в США. Більше мільйона людей мають такі ж потреби у всьому світі.Нові технології спрямовані на вирішення цієї проблеми, і ADAM (назва проекту, – Ред.) — це перша можливість друкувати органічні кістки. Основна ціль — допомогти людям врятувати своє життя, — каже гендиректор стартапу Kwambio Володимир Усов.Також автори проекту планують розробити хмарну цифрову платформу для створення тривимірної моделі тіла з використанням даних комп’ютерної томографії та МРТ.Вона дозволить друкувати необхідні імплантати одразу в лікарнях.

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