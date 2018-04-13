3D-друк: в Одесі виготовлятимуть кістки-імпланти
Сьогодні, 03:20
В Одесі український стартап Kwambio запустив 3D-друк людських кісток для потреб медицини.
Виробництво імплантів повинно запрацювати вже в цьому році. Спеціально для проекту розроблені нові матеріали, - повідомляє видання Думская.
Одним з них є модифікований біополімер, а інший матеріал — керамічне біоскло.
Дефекти кісток людини, які виконують лише захисні і скелетні функції, можна лікувати за допомогою керамічних біоскляних імплантів, а модифікований біополімер буде використовуватися для дефектів трубчастих кісток.
Матеріали успішно протестовані в Лундському університеті у Швеції.
– 120 тис. осіб перебувають в черзі на пересадку органів в США. Більше мільйона людей мають такі ж потреби у всьому світі.
Нові технології спрямовані на вирішення цієї проблеми, і ADAM (назва проекту, – Ред.) — це перша можливість друкувати органічні кістки. Основна ціль — допомогти людям врятувати своє життя, — каже гендиректор стартапу Kwambio Володимир Усов.
Також автори проекту планують розробити хмарну цифрову платформу для створення тривимірної моделі тіла з використанням даних комп’ютерної томографії та МРТ.
Вона дозволить друкувати необхідні імплантати одразу в лікарнях.
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Виробництво імплантів повинно запрацювати вже в цьому році. Спеціально для проекту розроблені нові матеріали, - повідомляє видання Думская.
Одним з них є модифікований біополімер, а інший матеріал — керамічне біоскло.
Дефекти кісток людини, які виконують лише захисні і скелетні функції, можна лікувати за допомогою керамічних біоскляних імплантів, а модифікований біополімер буде використовуватися для дефектів трубчастих кісток.
Матеріали успішно протестовані в Лундському університеті у Швеції.
– 120 тис. осіб перебувають в черзі на пересадку органів в США. Більше мільйона людей мають такі ж потреби у всьому світі.
Нові технології спрямовані на вирішення цієї проблеми, і ADAM (назва проекту, – Ред.) — це перша можливість друкувати органічні кістки. Основна ціль — допомогти людям врятувати своє життя, — каже гендиректор стартапу Kwambio Володимир Усов.
Також автори проекту планують розробити хмарну цифрову платформу для створення тривимірної моделі тіла з використанням даних комп’ютерної томографії та МРТ.
Вона дозволить друкувати необхідні імплантати одразу в лікарнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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