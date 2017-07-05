Лучан запрошують на роботу до кіберполіції





Про це йдеться на



Прийом документів - до 30 травня.



Основні службові обов’язки:



- попередження кримінальних правопорушень, учинених з використанням електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку;



- проведення необхідних оперативно-розшукових заходів щодо викриття причин і умов, які призводять до вчинення кримінальних правопорушень у сфері кіберзлочинності;



- виконання, у межах компетенції, доручень слідчого, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях;



- розгляд звернень та запитів громадян, підприємств, установ, організацій з питань, віднесених до компетенції кіберполіції

накопичення, аналіз та упровадження позитивного закордонного і вітчизняного досвіду протидії кіберзлочинам;



Бажані якості та навички:



- Порядність та чесність. Поважати принципи діяльності поліції не віддаючи пріоритет особистій вигоді. Неупередженість у своїх діях та рішеннях.



-Професіоналізм. Висока мотивація та орієнтація на якісні зміни в державі. Компетентність у питаннях сучасних інформаційних технологій.



- Здатність швидко приймати коректні рішення та діяти в екстремальних ситуаціях та в умовах обмеженого часу. Стійкість до стресу, емоційних та фізичних навантажень.



- Комунікабельність та здатність до роботи в команді. Вміння ясно та аргументовано висловлювати свою думку та з увагою відноситись до думки інших осіб.



- Вміння підбирати лексику, тон та стиль спілкування відповідно до аудиторії. Готовність надавати підтримку іншим членам команди задля досягнення спільної мети та повага до їх ідей і досвіду.



- Планування та організація. Особиста дисциплінованість, організованість, відповідальність. Здатність систематизувати, узагальнювати інформацію, а також робити обґрунтовані висновки та визначати чіткі цілі та пріоритети.



- Вміння враховувати ризики та непередбачувані обставини і змінювати пріоритети за необхідності. Здатність до ефективного використання часу.



- Відповідальність. Здатність якісно виконувати дорученні завдання у межах наявного часу, ресурсів. Готовність контролювати виконання завдань іншими працівниками та нести відповідальність за делеговані повноваження.



- Орієнтація на постійне самовдосконалення та розвиток. Готовність до навчання та вивчення досвіду інших працівників.



- Наявність вищої-юридичної освіти, або технічної освіти у сфері інформаційних технологій, а також наявність сертифікатів про проходження додаткової професійної підготовки у сфері інформаційних технологій.



- Досвід роботи з ПК (офісні програми, Інтернет) на рівні впевненого користувача та бажання вивчати комп’ютерні технології, способи і методи забезпечення кібербезпеки та протидії кіберзлочинності.



- Наявність практичних навичок програмування, адміністрування комп’ютерних систем та/або мереж, етичного хакінгу тощо.



- Вільне володіння англійською мовою.



Вимоги до кандидатів:



- громадянство України;

- вік від 18 років;

- вільне володіння українською мовою;

- вища освіта;

-знання Конституції України, ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»

знання та використання сучасних технологій, розуміння основних принципів функціонування комп’ютерної техніки та комп’ютерних мереж, готовність до вивчення нових технологій, що підтверджені одним із наступних сертифікатів:

SANS GIAC Certified Intrusion Analyst (GCIA), SANS GIAC Certified Enterprise Defender (GCED), SANS GIAC Certified Incident Handler (GCIH), SANS GIAC Mobile Device Security Analyst (GMOB), SANS GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN), SANS GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT),

Offensive Security Certified Professional, Offensive Security Certified Expert, Offensive Security Exploitation Expert, Offensive Security Web Expert – OSWE Certification, EC-Council Certified Security Analyst (ECSA).

За відсутності зазначених сертифікатів наявність необхідних знань та навичок у майбутніх кандидатів підтверджується через кваліфікаційне випробування.



Ми пропонуємо:



- заробітну плату від 11000 грн (після успішного проходження первинної професійної підготовки);



- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсацію оренди за винайм житла;



- професійну підготовку за міжнародними стандартами;



- можливість підвищити ступень вищої освіти у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських;



- перспективу кар’єрного росту.

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