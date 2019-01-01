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За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий

За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий
Раптово і передчасно в дні світлого Христового Воскресіння помер військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади старший сержант Глива Іван Іванович.

Про це повідомляє прес-служба волинської бригади.

"Нехай душа твоя знайде спокій у царстві Господнім, брате…
21 травня він відзначав би 43-річчя… Не судилося… Не стало воїна, патріота, гідної людини. Спочивай з миром, брате, і допомагай нам із небес завершити нашу спільну, найважливішу справу – здобути Перемогу…

Командування та особовий склад військової частини висловлює співчуття рідним і близьким старшого сержанта Івана Гливи…

Перебуваємо в скорботі разом із вами", - йдеться в дописі.

За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий


Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття родині та близьким померлого.

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Теги: віськовий, помер, волинська бригада
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