За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий
Сьогодні, 11:17
Раптово і передчасно в дні світлого Христового Воскресіння помер військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади старший сержант Глива Іван Іванович.
Про це повідомляє прес-служба волинської бригади.
"Нехай душа твоя знайде спокій у царстві Господнім, брате…
21 травня він відзначав би 43-річчя… Не судилося… Не стало воїна, патріота, гідної людини. Спочивай з миром, брате, і допомагай нам із небес завершити нашу спільну, найважливішу справу – здобути Перемогу…
Командування та особовий склад військової частини висловлює співчуття рідним і близьким старшого сержанта Івана Гливи…
Перебуваємо в скорботі разом із вами", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття родині та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє прес-служба волинської бригади.
"Нехай душа твоя знайде спокій у царстві Господнім, брате…
21 травня він відзначав би 43-річчя… Не судилося… Не стало воїна, патріота, гідної людини. Спочивай з миром, брате, і допомагай нам із небес завершити нашу спільну, найважливішу справу – здобути Перемогу…
Командування та особовий склад військової частини висловлює співчуття рідним і близьким старшого сержанта Івана Гливи…
Перебуваємо в скорботі разом із вами", - йдеться в дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття родині та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
У Луцьку знайшли паспорт – шукають власника
Сьогодні, 11:30
За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий
Сьогодні, 11:17
Лучан запрошують на роботу до кіберполіції
Сьогодні, 10:47
19 виїздів на аварії та 2 успішні реанімації: як минули великодні вихідні для волинських медиків
Сьогодні, 10:13