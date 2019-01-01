За три тижні до дня народження: на Великдень помер волинський військовий

Глива Іван Іванович.



Про це повідомляє



"Нехай душа твоя знайде спокій у царстві Господнім, брате…

21 травня він відзначав би 43-річчя… Не судилося… Не стало воїна, патріота, гідної людини. Спочивай з миром, брате, і допомагай нам із небес завершити нашу спільну, найважливішу справу – здобути Перемогу…



Командування та особовий склад військової частини висловлює співчуття рідним і близьким старшого сержанта Івана Гливи…



Перебуваємо в скорботі разом із вами", - йдеться в дописі.







Інформаційне агентство ВолиньPost також висловлює співчуття родині та близьким померлого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Раптово і передчасно в дні світлого Христового Воскресіння помер військовослужбовець 14 окремої механізованої бригади старший сержантПро це повідомляє прес-служба волинської бригади."Нехай душа твоя знайде спокій у царстві Господнім, брате…21 травня він відзначав би 43-річчя… Не судилося… Не стало воїна, патріота, гідної людини. Спочивай з миром, брате, і допомагай нам із небес завершити нашу спільну, найважливішу справу – здобути Перемогу…Командування та особовий склад військової частини висловлює співчуття рідним і близьким старшого сержанта Івана Гливи…Перебуваємо в скорботі разом із вами", - йдеться в дописі.

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