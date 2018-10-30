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Селяни на Рівненщині перекрили дорогу до урочища Гурби, де сьогодні вшановують загиблих

Селяни на Рівненщині перекрили дорогу до урочища Гурби, де сьогодні вшановують загиблих
Мешканці сіл Кунин та Мізоч перекрили дорогу до урочища Гурби з вимогою відремонтувати їм дорогу.

Однак, такими діями створили труднощі людям, що саме сьогодні їдуть вшанувати пам‘ять загиблих повстанців у боях за Україну поблизу Гурб, - повідомляє видання ВСЕ.

Як повідомляють у поліції акція є мирною:

«Селяни ходять по пішоходному переходу. Оскільки акція не погоджена, вони будуть притягнуті до відповідальності» - коментує Сергій Смаглюк начальник Здолбунівського ВП ГУНП.

Селяни на Рівненщині перекрили дорогу до урочища Гурби, де сьогодні вшановують загиблих


За словами Сергія Смаглюка, на місці події знаходиться екіпаж поліції, що повідомляє гостям району дорогу в об‘їзд.

Варто зазначити, Здолбунівщина один з небагатьох районів області, в якому не створено жодної об‘єднаної громади. Мешканці сіл та їх влада часто виступали проти децантралізації і саме тому втратили можливість покращити інфраструктуру. Однак не втрачають шансу добитись чогось шляхом ультиматумів. Чи дійсно це працює - «ВСЕ» слідкує за перебігом подій.

Селяни на Рівненщині перекрили дорогу до урочища Гурби, де сьогодні вшановують загиблих

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Теги: Гурби, вшанування, дорога, перекриття
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