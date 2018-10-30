Селяни на Рівненщині перекрили дорогу до урочища Гурби, де сьогодні вшановують загиблих
Сьогодні, 11:42
Мешканці сіл Кунин та Мізоч перекрили дорогу до урочища Гурби з вимогою відремонтувати їм дорогу.
Однак, такими діями створили труднощі людям, що саме сьогодні їдуть вшанувати пам‘ять загиблих повстанців у боях за Україну поблизу Гурб, - повідомляє видання ВСЕ.
Як повідомляють у поліції акція є мирною:
«Селяни ходять по пішоходному переходу. Оскільки акція не погоджена, вони будуть притягнуті до відповідальності» - коментує Сергій Смаглюк начальник Здолбунівського ВП ГУНП.
За словами Сергія Смаглюка, на місці події знаходиться екіпаж поліції, що повідомляє гостям району дорогу в об‘їзд.
Варто зазначити, Здолбунівщина один з небагатьох районів області, в якому не створено жодної об‘єднаної громади. Мешканці сіл та їх влада часто виступали проти децантралізації і саме тому втратили можливість покращити інфраструктуру. Однак не втрачають шансу добитись чогось шляхом ультиматумів. Чи дійсно це працює - «ВСЕ» слідкує за перебігом подій.
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Однак, такими діями створили труднощі людям, що саме сьогодні їдуть вшанувати пам‘ять загиблих повстанців у боях за Україну поблизу Гурб, - повідомляє видання ВСЕ.
Як повідомляють у поліції акція є мирною:
«Селяни ходять по пішоходному переходу. Оскільки акція не погоджена, вони будуть притягнуті до відповідальності» - коментує Сергій Смаглюк начальник Здолбунівського ВП ГУНП.
За словами Сергія Смаглюка, на місці події знаходиться екіпаж поліції, що повідомляє гостям району дорогу в об‘їзд.
Варто зазначити, Здолбунівщина один з небагатьох районів області, в якому не створено жодної об‘єднаної громади. Мешканці сіл та їх влада часто виступали проти децантралізації і саме тому втратили можливість покращити інфраструктуру. Однак не втрачають шансу добитись чогось шляхом ультиматумів. Чи дійсно це працює - «ВСЕ» слідкує за перебігом подій.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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