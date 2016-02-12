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Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО

Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО
Лучанин Микола Мариняк просить залатати яму на проїжджій частині по вулиці Гулака-Артемовського, 17.

Відповідне звернення чоловік опублікував на платформі "Відкрите місто".

"Про дану проблему вже реєстрував звернення, то муніципальна поліція закрила розгляд, коли заробили якусь яму на тротуарі.

Це добре що в нашому місті стає менше ям, але заробіть, будь ласка цю на проїжджій частині", - написав автор звернення.

Окрім того, він додав світлини проблемної ділянки дороги.

Наразі сповіщення про проблему надіслано до ЦНАПу, департаменту ЖКГ та муніципальної варти.

Проблема залишається відкритою.

Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО

Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО

Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО

Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО

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Теги: яма, проїжджа частина, Гулака-Артемовського, відкрите місто
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