Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Лучанин Микола Мариняк просить залатати яму на проїжджій частині по вулиці Гулака-Артемовського, 17.
Відповідне звернення чоловік опублікував на платформі "Відкрите місто".
"Про дану проблему вже реєстрував звернення, то муніципальна поліція закрила розгляд, коли заробили якусь яму на тротуарі.
Це добре що в нашому місті стає менше ям, але заробіть, будь ласка цю на проїжджій частині", - написав автор звернення.
Окрім того, він додав світлини проблемної ділянки дороги.
Наразі сповіщення про проблему надіслано до ЦНАПу, департаменту ЖКГ та муніципальної варти.
Проблема залишається відкритою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Відповідне звернення чоловік опублікував на платформі "Відкрите місто".
"Про дану проблему вже реєстрував звернення, то муніципальна поліція закрила розгляд, коли заробили якусь яму на тротуарі.
Це добре що в нашому місті стає менше ям, але заробіть, будь ласка цю на проїжджій частині", - написав автор звернення.
Окрім того, він додав світлини проблемної ділянки дороги.
Наразі сповіщення про проблему надіслано до ЦНАПу, департаменту ЖКГ та муніципальної варти.
Проблема залишається відкритою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кирда вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 12:41
Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО
Сьогодні, 12:01
Селяни на Рівненщині перекрили дорогу до урочища Гурби, де сьогодні вшановують загиблих
Сьогодні, 11:42