Просять залатати: лучани нарікають на яму на дорозі. ФОТО





Відповідне звернення чоловік опублікував на платформі



"Про дану проблему вже реєстрував звернення, то муніципальна поліція закрила розгляд, коли заробили якусь яму на тротуарі.



Це добре що в нашому місті стає менше ям, але заробіть, будь ласка цю на проїжджій частині", - написав автор звернення.



Окрім того, він додав світлини проблемної ділянки дороги.



Наразі сповіщення про проблему надіслано до ЦНАПу, департаменту ЖКГ та муніципальної варти.



Проблема залишається відкритою.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин Микола Мариняк просить залатати яму на проїжджій частині по вулиці Гулака-Артемовського, 17.Відповідне звернення чоловік опублікував на платформі "Відкрите місто" "Про дану проблему вже реєстрував звернення, то муніципальна поліція закрила розгляд, коли заробили якусь яму на тротуарі.Це добре що в нашому місті стає менше ям, але заробіть, будь ласка цю на проїжджій частині", - написав автор звернення.Окрім того, він додав світлини проблемної ділянки дороги.Наразі сповіщення про проблему надіслано до ЦНАПу, департаменту ЖКГ та муніципальної варти.Проблема залишається відкритою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію