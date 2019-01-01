Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
Сьогодні, 12:41
У селі Жидичин Ківерцівського району парафіяни УПЦ МП збудували собі храм. У ньому ж вони освячували великодні кошики.
Про це повідомив голова прес-служби Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.
Зокрема, він пише про те, що після того, як громада села проголосувала за перехід до Православної церкви України, прихильники УПЦ МП молились в будинку колишнього настоятеля Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря, а за тиждень до Великодня вирішили власниим силами збудувати церкву.
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Про це повідомив голова прес-служби Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.
Зокрема, він пише про те, що після того, як громада села проголосувала за перехід до Православної церкви України, прихильники УПЦ МП молились в будинку колишнього настоятеля Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря, а за тиждень до Великодня вирішили власниим силами збудувати церкву.
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