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Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО

Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
У селі Жидичин Ківерцівського району парафіяни УПЦ МП збудували собі храм. У ньому ж вони освячували великодні кошики.

Про це повідомив голова прес-служби Волинської єпархії УПЦ Олег Точинський.

Зокрема, він пише про те, що після того, як громада села проголосувала за перехід до Православної церкви України, прихильники УПЦ МП молились в будинку колишнього настоятеля Жидичинського Свято-Миколаївського монастиря, а за тиждень до Великодня вирішили власниим силами збудувати церкву.

Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО

Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО
Показали, як пройшла великодня служба у храмі в Жидичині, який збудували прихильники УПЦ МП. ФОТО

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Теги: Жидичин, храм, великодній кошик, освячення
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