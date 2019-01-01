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Відновити соцвиплати, прилаштувати діток в садочок: на Волині селяни взяли шефство над багатодітною родиною

Відновити соцвиплати, прилаштувати діток в садочок: на Волині селяни взяли шефство над багатодітною родиною
Мешканці села Лище, Луцького району взялись допомогти багатодітній родині. У соцмережах люди оголосили збір продуктів, мийних засобів, одягу та взуття для діток, а також меблів.

"Одна сім'я в селі Лище потребує допомоги. Їм потрібні речі домашнього вжитку – одяг для дівчаток 2-4 років та хлопчика п'яти років. Треба колготки, трусики, футболки і взуття. Дуже потрібні меблі – диван чи ліжко, постіль, подушки, ковдри. Дитячі речі – іграшки, альбоми, олівці банальна їжа і т.д. Можливо, є в кого килим не дуже старий, і вам не шкода буде віддати. Пральний порошок, мило, шампунь, пластмасова миска чи ванночка", – йдеться в дописі. 

У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost місцева мешканка Ольга Слайчук розповіла, що у їхньому селі проживає 25-річна жінка Люба, яка виховує трьох діток і перебуває у скрутному становищі.

“Її мати вела аморальний спосіб життя, а Люба це все бачила. Вона закінчила тільки 4 класи. Не вміє читати, писати, рахувати. Мати забрала в неї карточку на соцвиплати”, - розповіла жінка.

Та попри це, багатодітна мама дуже любить своїх дітей.

“Вона дуже хороша. Любить дітей. Вона на них вже рік не отримує кошти через матір свою. Дуже переживає, що соцслужби заберуть в неї їх. Так шкода її. Така сумна доля”.

Відтак, люди взяли шефство над багатодітною родиною.

“Карточку, яку забрала матір Люби, уже заблокували. Зараз чекаємо, щоб поміняти фото в паспорті, і виробити нову карточку. І зробити обов'язкові платежі, садочок, укласти договір з місцевим магазином про торгівлю в перерахунок. Зробити максимально все, щоб мати Любина знову не забрала ту карточку і не пригрозила їй. Люба її дуже боїться”, - розповіла Ольга Слайчук.

Відтак, усі, хто хоче допомогти родині можуть звертатися до Olya Slaychuk.

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Теги: багатодітна родина, Лище, допомога, шефство
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