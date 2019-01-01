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Карету «швидкої», яка застрягла у Луцьку на Пушкіна, витягали більше години. ВІДЕО

Карету «швидкої», яка застрягла у Луцьку на Пушкіна, витягали більше години. ВІДЕО
В понеділок, 29 квітня, вночі на вулиці Пушкіна застрягла карета екстреної медицини. Спершу, витягнути транспортний засіб намагалсь ще одна бригада медиків, проте після години невдалих спроб медикам довелось викликати рятувальників.

Про це розповів заступник головного лікаря Волинського центру екстреної медицини Андрій Абрамов, – повідомляє Суспільне Волині.

"Відразу, після 23-ої був виклик на вулицю Лесі Українки, 55 в кафе. І Бригада, рухаючись по Пушкіна, застрягла на тому місці. Наша машина приїхала їм на допомогу, пробувала витягнути, але не вдалось. Тоді викликали працівників ДСНС, вони завжди нам допомагають", - розповів Андрій Абрамов.


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Теги: швидка, Пушкіна
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