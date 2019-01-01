Карету «швидкої», яка застрягла у Луцьку на Пушкіна, витягали більше години. ВІДЕО





Про це розповів заступник головного лікаря Волинського центру екстреної медицини Андрій Абрамов, – повідомляє



"Відразу, після 23-ої був виклик на вулицю Лесі Українки, 55 в кафе. І Бригада, рухаючись по Пушкіна, застрягла на тому місці. Наша машина приїхала їм на допомогу, пробувала витягнути, але не вдалось. Тоді викликали працівників ДСНС, вони завжди нам допомагають", - розповів Андрій Абрамов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В понеділок, 29 квітня, вночі на вулиці Пушкіна застрягла карета екстреної медицини . Спершу, витягнути транспортний засіб намагалсь ще одна бригада медиків, проте після години невдалих спроб медикам довелось викликати рятувальників.Про це розповів заступник головного лікаря Волинського центру екстреної медицини, – повідомляє Суспільне Волині "Відразу, після 23-ої був виклик на вулицю Лесі Українки, 55 в кафе. І Бригада, рухаючись по Пушкіна, застрягла на тому місці. Наша машина приїхала їм на допомогу, пробувала витягнути, але не вдалось. Тоді викликали працівників ДСНС, вони завжди нам допомагають", - розповів Андрій Абрамов.

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