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В Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки через негоду

В Україні оголосили помаранчевий рівень небезпеки через негоду
В деяких областях України через сильні дощі 1 травня оголошено помаранчений рівень небезпеки.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий), на Прикарпатті та в Карпатах сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий)", - йдеться у повідомленні.

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Теги: негода, штормове попередження, погода
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