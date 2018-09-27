Після Великодня на луцьких ринках різко подешевшали овочі





Про це інформує власкор



Станом на вівторок, 30 квітня, ціни на капусту, цибулю, огірки, помідори знизилися вдвічі.



Нагадаємо, станом на 25 квітня, перед Великодніми святами, в середньому на 40% подорожчали ранні овочі. Лідерами подорожчання стали рання капуста і тепличні огірки.







Продавці, в свою чергу, аргументували, що такі ціни їм встановлюють постачальники.



Нині ціни на овочі коливаються від 30 до 35 гривень.

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