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Після Великодня на луцьких ринках різко подешевшали овочі

Після Великодня на луцьких ринках різко подешевшали овочі
На Луцьких ринках ціни на овочі на третій день Великодня різко впали вдвічі.

Про це інформує власкор ВолиньUA.

Станом на вівторок, 30 квітня, ціни на капусту, цибулю, огірки, помідори знизилися вдвічі.

Нагадаємо, станом на 25 квітня, перед Великодніми святами, в середньому на 40% подорожчали ранні овочі. Лідерами подорожчання стали рання капуста і тепличні огірки.

Після Великодня на луцьких ринках різко подешевшали овочі

Після Великодня на луцьких ринках різко подешевшали овочі

Продавці, в свою чергу, аргументували, що такі ціни їм встановлюють постачальники.

Нині ціни на овочі коливаються від 30 до 35 гривень.

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Теги: овочі, ринок, ціна
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