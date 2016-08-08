Суд на Волині відмовився арештувати майно нелегальної автозаправки





У березні 2019 року органи прокуратури відкрили кримінальне провадження № 42019031110000012 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Пише



За інформацією правоохоронців, на території Волинської області певні особи устаткували та організували функціонування паливно-заправних приладів, за допомогою яких, в порушення чинного законодавства без необхідних дозвільних документів, на системній основі здійснюється реалізація дизельного палива.



У рамках провадження судом було санкціоновано кілька обшуків на Волині, зокрема у місті Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого, 44-А. На цій приватній території знаходиться оптовий ринок.



Оптовий ринок на вулиці Ярослава Мудрого



За вказаною адресою 17 квітня під час обшуку вилучено дві металеві цистерни (об’ємом 10 кубометрів кожна), одна з яких наповнена рідиною з характерним запахом дизельного пального, насос для його перекачки, пістолет з електронним лічильником та 16-метровий шланг. Це майно було передано на відповідальне зберігання 53-річному громадянину, нібито власнику.



Прокурор Ковельської місцевої прокуратури Тетяна Шудрук звернулася до суду із клопотанням про арешт даного майна. У судовому засіданні вона додатково пояснила, що підозра станом на 19 квітня нікому не повідомлена, доказів власності вищезгаданого чоловіка щодо вилученого немає, у випадку не накладення арешту майно може зникнути та досудове розслідування втратить речовий доказ.



Представник третьої особи – адвокат Андрій Кучер (колишній працівник Ковельської прокуратури та екс-прокурор міста Луцька) проти задоволення клопотання заперечив і сказав, що саме його довіритель є власником вилученого майна, а той громадянин, який зберігає, – сторож. За родом своєї діяльності господар «має потребу у наданні можливості підзаправки належних йому автомобілів під час рейсу у вказаному вище місці на площі, що ним орендується». Обшук та вилучення майна проведено не слідчим.



Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Ірина Логвинюк встановила, що прокурором не наведено достатньо підстав для того, щоб вважати вилучене майно речовим доказом у кримінальному провадженні і з метою його збереження необхідно на нього накласти арешт, а тому відмовила у задоволенні клопотання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суддя встановила, що прокурором не наведено достатньо підстав для того, щоб вважати вилучене майно речовим доказом у кримінальній справі.У березні 2019 року органи прокуратури відкрили кримінальне провадження № 42019031110000012 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Пише Район.Ковель За інформацією правоохоронців, на території Волинської області певні особи устаткували та організували функціонування паливно-заправних приладів, за допомогою яких, в порушення чинного законодавства без необхідних дозвільних документів, на системній основі здійснюється реалізація дизельного палива.У рамках провадження судом було санкціоновано кілька обшуків на Волині, зокрема у місті Ковелі на вулиці Ярослава Мудрого, 44-А. На цій приватній території знаходиться оптовий ринок.За вказаною адресою 17 квітня під час обшуку вилучено дві металеві цистерни (об’ємом 10 кубометрів кожна), одна з яких наповнена рідиною з характерним запахом дизельного пального, насос для його перекачки, пістолет з електронним лічильником та 16-метровий шланг. Це майно було передано на відповідальне зберігання 53-річному громадянину, нібито власнику.Прокурор Ковельської місцевої прокуратуризвернулася до суду із клопотанням про арешт даного майна. У судовому засіданні вона додатково пояснила, що підозра станом на 19 квітня нікому не повідомлена, доказів власності вищезгаданого чоловіка щодо вилученого немає, у випадку не накладення арешту майно може зникнути та досудове розслідування втратить речовий доказ.Представник третьої особи – адвокат(колишній працівник Ковельської прокуратури та екс-прокурор міста Луцька) проти задоволення клопотання заперечив і сказав, що саме його довіритель є власником вилученого майна, а той громадянин, який зберігає, – сторож. За родом своєї діяльності господар «має потребу у наданні можливості підзаправки належних йому автомобілів під час рейсу у вказаному вище місці на площі, що ним орендується». Обшук та вилучення майна проведено не слідчим.Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судувстановила, що прокурором не наведено достатньо підстав для того, щоб вважати вилучене майно речовим доказом у кримінальному провадженні і з метою його збереження необхідно на нього накласти арешт, а тому відмовила у задоволенні клопотання.

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