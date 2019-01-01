На Волині шахрай розрахувався в ювелірному магазині фальшивими доларами
Сьогодні, 17:36
14-го квітня у Нововолинську невстановлена особа в ювелірному магазині купила вироби на 950 доларів, які виявилися підробленими.
Чоловік шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом придбання, заволодів у продавця ювелірними виробами із золота 585 проби. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 19-го квітня, - пише "БУГ".
У мазині придбали ланцюг довжиною 55 см вагою 16,92 г та підвіску-хрест вагою 6,52 г на загальну суму 31 126 грн. Чоловік розрахувався за ювелірні вироби 19-ма банкнотами номіналом по 50 доларів.
Покупець-шахрай придбав товар за підроблені гроші. На 5-ти доларові банкноти були наклеєні цифри «0».
По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.
Триває слідство.
Зображення - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом придбання, заволодів у продавця ювелірними виробами із золота 585 проби. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 19-го квітня, - пише "БУГ".
У мазині придбали ланцюг довжиною 55 см вагою 16,92 г та підвіску-хрест вагою 6,52 г на загальну суму 31 126 грн. Чоловік розрахувався за ювелірні вироби 19-ма банкнотами номіналом по 50 доларів.
Покупець-шахрай придбав товар за підроблені гроші. На 5-ти доларові банкноти були наклеєні цифри «0».
По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.
Триває слідство.
Зображення - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
По-моєму, в Україні розраховуються в магазинах гривнями.Ставити ціни в валюті - протизаконно. Карма настигла швидко
Вибір редактора
Шелігацький вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Повідомили причини загорання на Рівненській АЕС
Сьогодні, 18:23
На Волині контрактник вкрав пістолет з віськової частини
Сьогодні, 18:18
На Волині шахрай розрахувався в ювелірному магазині фальшивими доларами
Сьогодні, 17:36