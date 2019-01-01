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На Волині шахрай розрахувався в ювелірному магазині фальшивими доларами

На Волині шахрай розрахувався в ювелірному магазині фальшивими доларами
14-го квітня у Нововолинську невстановлена особа в ювелірному магазині купила вироби на 950 доларів, які виявилися підробленими.

Чоловік шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом придбання, заволодів у продавця ювелірними виробами із золота 585 проби. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 19-го квітня, - пише "БУГ".

У мазині придбали ланцюг довжиною 55 см вагою 16,92 г та підвіску-хрест вагою 6,52 г на загальну суму 31 126 грн. Чоловік розрахувався за ювелірні вироби 19-ма банкнотами номіналом по 50 доларів.

Покупець-шахрай придбав товар за підроблені гроші. На 5-ти доларові банкноти були наклеєні цифри «0».

По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.

Триває слідство.

Зображення - ілюстративне

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Теги: ювелірний магазин, долари, суд, Нововолинськ
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Коментарі 1
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По-моєму, в Україні розраховуються в магазинах гривнями.Ставити ціни в валюті - протизаконно. Карма настигла швидко
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