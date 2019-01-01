На Волині шахрай розрахувався в ювелірному магазині фальшивими доларами





Чоловік шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом придбання, заволодів у продавця ювелірними виробами із золота 585 проби. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 19-го квітня, - пише



У мазині придбали ланцюг довжиною 55 см вагою 16,92 г та підвіску-хрест вагою 6,52 г на загальну суму 31 126 грн. Чоловік розрахувався за ювелірні вироби 19-ма банкнотами номіналом по 50 доларів.



Покупець-шахрай придбав товар за підроблені гроші. На 5-ти доларові банкноти були наклеєні цифри «0».



По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.



Триває слідство.



Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14-го квітня у Нововолинську невстановлена особа в ювелірному магазині купила вироби на 950 доларів, які виявилися підробленими.Чоловік шляхом обману і зловживання довірою, під виглядом придбання, заволодів у продавця ювелірними виробами із золота 585 проби. Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 19-го квітня, - пише "БУГ" У мазині придбали ланцюг довжиною 55 см вагою 16,92 г та підвіску-хрест вагою 6,52 г на загальну суму 31 126 грн. Чоловік розрахувався за ювелірні вироби 19-ма банкнотами номіналом по 50 доларів.Покупець-шахрай придбав товар за підроблені гроші. На 5-ти доларові банкноти були наклеєні цифри «0».По даному факту було внесено відомості до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України – шахрайство.Триває слідство.

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