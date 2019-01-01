На Волині контрактник вкрав пістолет з віськової частини





Про це йдеться у вироку суду, – інформує



Військовослужбовець проходив контрактну військову службу у військовій частині у місті Володимир-Волинський.



За версією суду, 14 березня цього року військового залучили до проведення інвентаризації зброї у частині, де він служив. Користуючись нагодою, солдат викрав пістолет ПМ та набої до нього. При чому мотиви такого вчинку у вироку суду не зазначаються.



У вироку йдеться про те, що чоловік приніс викрадену з частини зброю додому у своєму речовому мішку. Атовець протримав викрадену зброю вдома два дні, після чого повідомив керівництво військової частини про свій вчинок.



В підсумку солдат віддав пістолет офіцеру частини, втім, відповідати за свої дії перед судом таки довелося.



Суд призначив підсудному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно, з іспитовим терміном в один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський районний суд визначив міру покарання військовослужбовцю контрактної служби, який викрав пістолет.Про це йдеться у вироку суду, – інформує Волинь 24 Військовослужбовець проходив контрактну військову службу у військовій частині у місті Володимир-Волинський.За версією суду, 14 березня цього року військового залучили до проведення інвентаризації зброї у частині, де він служив. Користуючись нагодою, солдат викрав пістолет ПМ та набої до нього. При чому мотиви такого вчинку у вироку суду не зазначаються.У вироку йдеться про те, що чоловік приніс викрадену з частини зброю додому у своєму речовому мішку. Атовець протримав викрадену зброю вдома два дні, після чого повідомив керівництво військової частини про свій вчинок.В підсумку солдат віддав пістолет офіцеру частини, втім, відповідати за свої дії перед судом таки довелося.Суд призначив підсудному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно, з іспитовим терміном в один рік.

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