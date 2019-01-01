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На Волині контрактник вкрав пістолет з віськової частини

На Волині контрактник вкрав пістолет з віськової частини
Володимир-Волинський районний суд визначив міру покарання військовослужбовцю контрактної служби, який викрав пістолет.

Про це йдеться у вироку суду, – інформує Волинь 24.

Військовослужбовець проходив контрактну військову службу у військовій частині у місті Володимир-Волинський.

За версією суду, 14 березня цього року військового залучили до проведення інвентаризації зброї у частині, де він служив. Користуючись нагодою, солдат викрав пістолет ПМ та набої до нього. При чому мотиви такого вчинку у вироку суду не зазначаються.

У вироку йдеться про те, що чоловік приніс викрадену з частини зброю додому у своєму речовому мішку. Атовець протримав викрадену зброю вдома два дні, після чого повідомив керівництво військової частини про свій вчинок.

В підсумку солдат віддав пістолет офіцеру частини, втім, відповідати за свої дії перед судом таки довелося.

Суд призначив підсудному покарання у вигляді 5 років позбавлення волі умовно, з іспитовим терміном в один рік.

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Теги: військова частина, пістолет, крадіжка, суд, Володимир-Волинський
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