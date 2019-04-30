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Коли інавгурація президента України 2019

Коли інавгурація президента України 2019
Інавгурація нового президента України повинна відбутися до 3 червня 2019 року.

Сьогодні ЦВК оголосила офіційні результати виборів президента України, - пишуть Факти.

Новообраним президентом з результатом 73,22% став Володимир Зеленський. За чинного президента Петра Порошенка проголосували 24.45% виборців.

Дату інавгурації повинна призначити Верховна Рада. Для цього знадобиться узгодити час урочистого засідання парламенту, на якому відбудеться інавгурація.

Після цього день проведення затвердить парламент за поданням спікера.

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Теги: президент, інавгурація
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