Багатодітна матір з Волині скражиться, що попри рішення суду та штраф, «Волиньгаз» дописує зайві куби

Ольга Соколова з приводу ігнорування ПАТ «Волиньгаз» рішення НКРЕКП, яке полягало у зобов’язанні до 5 квітня 2019 року, починаючи з жовтня 2018 року,



Про це пише



Як наголосила пані Ольга, газовики самостійно визначають спожиті куби газу, не беручи до уваги фактичні покази лічильників. Дійшло до того, що одинокі люди похилого віку, які використовують газ винятково для приготування їжі, одержують платіжки, де суми сплати за газ становлять декілька тисяч гривень.



Відомо з відкритих джерел, що наприкінці січня позаплановими заходами державного нагляду та контролю було встановлено здійснення операторами ГРМ незаконних дій, які полягали у донарахуванні побутовим споживачам додаткових обсягів природного газу.



Розуміючи суспільну важливість та маючи на меті захистити побутових споживачів від незаконних дій операторів ГРМ, прийнято рішення



Зобов’язано операторів ГРМ до 5 квітня 2019 року привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом перерахунку платіжок побутових споживачів за перевіряємий період у частині визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу на підставі даних лічильників.



Однак чомусь у “Волиньгазі” вважають рішення політичним і не бачать у ньому жодної конкретики щодо норм законодавства, які були порушені. Тому віришили в суді оскаржити рішення НКРЕКП, проте суд відмовив ПАТ “Волиньгаз” в зупиненні дії рішення щодо штрафу за донарахування у платіжках.



І на цьому



Бо, як заявив фінансовий директор ПАТ «Волиньгаз» Андрій Тимчишак, перевірку проводили за зверненням лише одного споживача, а їх в області 250 тисяч осіб. При цьому обсяг зайво донарахованого газу становив близько 67 кубічних метрів, його вартість лише 600 гривень, а штраф при цьому – 850 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До журналістів від імені більшості жителів села Хмелів Володимир-Волинського району звернулася матір п’яти дітейз приводу ігнорування ПАТ «Волиньгаз» рішення НКРЕКП, яке полягало у зобов’язанні до 5 квітня 2019 року, починаючи з жовтня 2018 року, провести перерахунки побутовим споживачам природного газу на підставі даних лічильника Про це пише Володимир Медіа Як наголосила пані Ольга, газовики самостійно визначають спожиті куби газу, не беручи до уваги фактичні покази лічильників. Дійшло до того, що одинокі люди похилого віку, які використовують газ винятково для приготування їжі, одержують платіжки, де суми сплати за газ становлять декілька тисяч гривень.Відомо з відкритих джерел, що наприкінці січня позаплановими заходами державного нагляду та контролю було встановлено здійснення операторами ГРМ незаконних дій, які полягали у донарахуванні побутовим споживачам додаткових обсягів природного газу.Розуміючи суспільну важливість та маючи на меті захистити побутових споживачів від незаконних дій операторів ГРМ, прийнято рішення накласти максимально можливий штраф у розмірі 850 тисяч гривень на кожного оператора ГРМ, в тому числі ПАТ «Волиньгаз».Зобов’язано операторів ГРМ до 5 квітня 2019 року привести свої дії у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом перерахунку платіжок побутових споживачів за перевіряємий період у частині визначення фактичного об’єму споживання (розподілу) природного газу на підставі даних лічильників.Однак чомусь у “Волиньгазі” вважають рішення політичним і не бачать у ньому жодної конкретики щодо норм законодавства, які були порушені. Тому віришили в суді оскаржити рішення НКРЕКП, проте суд відмовив ПАТ “Волиньгаз” в зупиненні дії рішення щодо штрафу за донарахування у платіжках.І на цьому все зупинилося . «Волиньгаз» й надалі виписує платіжки із захмарними сумами, тим самим вішаючи свої збитки та багатомільйонні зарплати і премії на плечі народу.Бо, як заявив фінансовий директор ПАТ «Волиньгаз», перевірку проводили за зверненням лише одного споживача, а їх в області 250 тисяч осіб. При цьому обсяг зайво донарахованого газу становив близько 67 кубічних метрів, його вартість лише 600 гривень, а штраф при цьому – 850 тисяч гривень.

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