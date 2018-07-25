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Зламався двигун: поліцейські врятували сім'ю з 7-річною донькою, які застрягли на катері посеред Дніпра. ФОТО

Зламався двигун: поліцейські врятували сім'ю з 7-річною донькою, які застрягли на катері посеред Дніпра. ФОТО
Під час чергування та проведення профілактичних заходів «Нерест» працівники водної поліції допомогли родині із Запоріжжя, у яких ввечері під час прогулянки Дніпром на човні посеред річки зламався двигун. Поліцейські доправили сім’ю на пристань. Життю та здоров’ю громадян нічого не загрожує.

йдеться на сайті Нацполіції.

Увечері 27 квітня поліцейські відділення поліції в річковому порту «Запоріжжя» ГУНП в Запорізькій області отримали повідомлення про необхідність надання допомоги родині.

Встановлено, що 38-річний чоловік разом з дружиною та 7-річною донькою вийшов на човні на воду з пристані в м. Запоріжжя та попрямував вниз за течією по річці Дніпро. Під час прогулянки біля села Лисогірка Запорізького району перестав працювати двигун, відтак катер не міг самостійно пересуватись.

Зламався двигун: поліцейські врятували сім'ю з 7-річною донькою, які застрягли на катері посеред Дніпра. ФОТО


Коли чоловік зрозумів, що самотужки не впорається, то зателефонував до поліції.

Працівники водної поліції прибули негайно на службовому човні. Правоохоронці надали допомогу та доставили катер і сім’ю на берег.

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Теги: поліція, катер, Запоріжжя, Дніпро
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