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Катя Осадча взяла інтерв'ю у волинського «кіборга». ВІДЕО

Катя Осадча взяла інтерв'ю у волинського «кіборга». ВІДЕО
Нещодавно у столиці відбувся Благодійний Віденський бал, присвячений сторіччю української державності.

Захід відкрили полонезом дебютантів, представлених 30 парами. Серед них – колишній рожищанин, капітан ЗСУ, повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка вальсував з моделлю Веронікою Дідусенко.

Ведуча «Світського життя» Катерина Осадча назвала цю пару найяскравішою. Натомість Павло розповів, що перебувати на передовій йому набагато легше, тому що "на передовій усе чітко та зрозуміло".


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Теги: Світське життя, Павло Чайка, Віденський бал
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