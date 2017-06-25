Катя Осадча взяла інтерв'ю у волинського «кіборга». ВІДЕО





Захід відкрили полонезом дебютантів, представлених 30 парами. Серед них – колишній рожищанин, капітан ЗСУ, повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка вальсував з моделлю Веронікою Дідусенко.



Ведуча «Світського життя» Катерина Осадча назвала цю пару найяскравішою. Натомість Павло розповів, що перебувати на передовій йому набагато легше, тому що "на передовій усе чітко та зрозуміло".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно у столиці відбувся Благодійний Віденський бал, присвячений сторіччю української державності.Захід відкрили полонезом дебютантів, представлених 30 парами. Серед них – колишній рожищанин, капітан ЗСУ, повний кавалер ордена «За мужність»вальсував з моделлюВедуча «Світського життя»назвала цю пару найяскравішою. Натомість Павло розповів, що перебувати на передовій йому набагато легше, тому що "на передовій усе чітко та зрозуміло".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію