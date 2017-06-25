Катя Осадча взяла інтерв'ю у волинського «кіборга». ВІДЕО
Сьогодні, 20:20
Нещодавно у столиці відбувся Благодійний Віденський бал, присвячений сторіччю української державності.
Захід відкрили полонезом дебютантів, представлених 30 парами. Серед них – колишній рожищанин, капітан ЗСУ, повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка вальсував з моделлю Веронікою Дідусенко.
Ведуча «Світського життя» Катерина Осадча назвала цю пару найяскравішою. Натомість Павло розповів, що перебувати на передовій йому набагато легше, тому що "на передовій усе чітко та зрозуміло".
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Захід відкрили полонезом дебютантів, представлених 30 парами. Серед них – колишній рожищанин, капітан ЗСУ, повний кавалер ордена «За мужність» Павло Чайка вальсував з моделлю Веронікою Дідусенко.
Ведуча «Світського життя» Катерина Осадча назвала цю пару найяскравішою. Натомість Павло розповів, що перебувати на передовій йому набагато легше, тому що "на передовій усе чітко та зрозуміло".
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