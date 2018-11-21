Зніс з дороги фури та автомобілі: Румунією пронісся «пекельний» торнадо. ВІДЕО





Торнадо вже встигло наробити чимало лиха. Автівки та фури були знесені з дороги сильним потоком повітря, пише



Внаслідок погодного лиха постраждали щонайменше чотири людини, їх вже доставили до лікарні. Рятувальники продовжують евакуювати людей.









Метеоролог Міхай Тіму пояснив, що торнадо, швидше за все, спричинили купчасто-дощові хмари. За його інформацією, на метеорологічних вимірах вітер не перевищує позначку 80-90 кілометрів на годину.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Півдні Румунії вирує негода. Разом з поривами сильного вітру та зливами автомобілісти зафільмували утворення величезного торнадо.Торнадо вже встигло наробити чимало лиха. Автівки та фури були знесені з дороги сильним потоком повітря, пише канал24 з посиланням на сайт "DIGI24" Внаслідок погодного лиха постраждали щонайменше чотири людини, їх вже доставили до лікарні. Рятувальники продовжують евакуювати людей.Метеорологпояснив, що торнадо, швидше за все, спричинили купчасто-дощові хмари. За його інформацією, на метеорологічних вимірах вітер не перевищує позначку 80-90 кілометрів на годину.

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