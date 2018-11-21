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Зніс з дороги фури та автомобілі: Румунією пронісся «пекельний» торнадо. ВІДЕО

Зніс з дороги фури та автомобілі: Румунією пронісся «пекельний» торнадо. ВІДЕО
На Півдні Румунії вирує негода. Разом з поривами сильного вітру та зливами автомобілісти зафільмували утворення величезного торнадо.

Торнадо вже встигло наробити чимало лиха. Автівки та фури були знесені з дороги сильним потоком повітря, пише канал24 з посиланням на сайт "DIGI24".

Внаслідок погодного лиха постраждали щонайменше чотири людини, їх вже доставили до лікарні. Рятувальники продовжують евакуювати людей.

Зніс з дороги фури та автомобілі: Румунією пронісся «пекельний» торнадо. ВІДЕО

Зніс з дороги фури та автомобілі: Румунією пронісся «пекельний» торнадо. ВІДЕО

Зніс з дороги фури та автомобілі: Румунією пронісся «пекельний» торнадо. ВІДЕО

Метеоролог Міхай Тіму пояснив, що торнадо, швидше за все, спричинили купчасто-дощові хмари. За його інформацією, на метеорологічних вимірах вітер не перевищує позначку 80-90 кілометрів на годину.


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Теги: торнадо, Румунія
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