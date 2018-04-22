«Поділись пасочкою»: в центрі Луцька діє благодіна акція. ФОТО
Сьогодні, 23:25
У Луцьку на Театральному майдані в магазині «Здоров’ячко» діє акція «Поділись пасочкою».
«Конкуренту» розповіли, що акція почалася за три дні до Великодня. Охочі лучани залишили вже близько сотні пасок.
Акція діятиме до суботи, 4 травня.
Продавець магазину розповів, що паски зазвичай беруть люди поважного віку.
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«Конкуренту» розповіли, що акція почалася за три дні до Великодня. Охочі лучани залишили вже близько сотні пасок.
Акція діятиме до суботи, 4 травня.
Продавець магазину розповів, що паски зазвичай беруть люди поважного віку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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