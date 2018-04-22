«Поділись пасочкою»: в центрі Луцька діє благодіна акція. ФОТО









Акція діятиме до суботи, 4 травня.



Продавець магазину розповів, що паски зазвичай беруть люди поважного віку.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на Театральному майдані в магазині «Здоров’ячко» діє акція «Поділись пасочкою». «Конкуренту» розповіли, що акція почалася за три дні до Великодня. Охочі лучани залишили вже близько сотні пасок.Акція діятиме до суботи, 4 травня.Продавець магазину розповів, що паски зазвичай беруть люди поважного віку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію