У Луцьку про сортування сміття розповідають навіть дошкільнята. ВІДЕО





Про це розповідають в сюжеті



На сцені Палацу учнівської молоді – вихованці екологічного гурту «Джерельце» луцького дошкільного навчального закладу №8. Вони розповіли про правила сортування сміття і важливість бережливого ставлення до природи.



Жанна Виговська, керівниця екологічного гурту «Джерельце» розповіла, що це пророблено дуже великий обсяг роботи.



«По-перше це робота з дітками. На заняттях, на позагуртковій роботі, гурткова робота поза садочком, з батьками, з представниками екологічних організацій, які до нас приїжджають і залучаються до посадки дерев. Стараємося внести свою частку в майбутнє світле нашої планети», - розповіла педагог.



До святкування Дня землі долучилися представники усіх дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів Луцька. Дійство стало завершальним етапом міських конкурсів екологічного плакату і екологоагітаційних бригад. Кілька років поспіль команда НВК №9 одержує гран-прі міських змагань агітбригад, розповіла одна з учасниць Анна Шклярук.



«Наша команда занепокоєна екологічним станом нашої планети. Бо він жахливий. Ми діти і єдиним способом захистити її - є достукатись до сердець дорослих. Думаю все ж у нас щось вийшло і ми щось нове показали людям, показали нові проблеми, які ніхто ніколи не відкривав, і ми надалі хочемо продовжувати цю роботу».



На Дні землі в Луцьку визначили і нагородили переможців серед навчальних закладів міста у конкурсі зі збору відпрацьованих батарейок і макулатури за 2018-ий рік.



«Більше 27 тон зібрав НВК 9, гімназія №4 – більше 18 тон, більше 17 тон – НВК №22. Ми вручаємо кожному навчальному закладу агітаційні листівки, щоб вмотивовувати дітей. Але суть не в матеріальній мотивації, а в моральній, адже просвітницька діяльність серед молоді – це найважливіше, бо за ними майбутнє», - розповіла методист управління освіти Луцької міської ради Леся Сушик.



Переможців учасників міських екологічних конкурсів нагородили «зеленими» грамотами, подяками і кубками.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більше 60 тонн макулатури зібрали школярі трьох луцьких навчальних закладів – НВК№9, гімназії №4 і НВК№22. З нагоди Всесвітнього Дня Землі у Луцьку нагородили і тих, хто збирає макулатуру, і учасників різноманітних конкурсів на екологічну тематику.Про це розповідають в сюжеті Суспільного На сцені Палацу учнівської молоді – вихованці екологічного гурту «Джерельце» луцького дошкільного навчального закладу №8. Вони розповіли про правила сортування сміття і важливість бережливого ставлення до природи., керівниця екологічного гурту «Джерельце» розповіла, що це пророблено дуже великий обсяг роботи.«По-перше це робота з дітками. На заняттях, на позагуртковій роботі, гурткова робота поза садочком, з батьками, з представниками екологічних організацій, які до нас приїжджають і залучаються до посадки дерев. Стараємося внести свою частку в майбутнє світле нашої планети», - розповіла педагог.До святкування Дня землі долучилися представники усіх дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів Луцька. Дійство стало завершальним етапом міських конкурсів екологічного плакату і екологоагітаційних бригад. Кілька років поспіль команда НВК №9 одержує гран-прі міських змагань агітбригад, розповіла одна з учасниць«Наша команда занепокоєна екологічним станом нашої планети. Бо він жахливий. Ми діти і єдиним способом захистити її - є достукатись до сердець дорослих. Думаю все ж у нас щось вийшло і ми щось нове показали людям, показали нові проблеми, які ніхто ніколи не відкривав, і ми надалі хочемо продовжувати цю роботу».На Дні землі в Луцьку визначили і нагородили переможців серед навчальних закладів міста у конкурсі зі збору відпрацьованих батарейок і макулатури за 2018-ий рік.«Більше 27 тон зібрав НВК 9, гімназія №4 – більше 18 тон, більше 17 тон – НВК №22. Ми вручаємо кожному навчальному закладу агітаційні листівки, щоб вмотивовувати дітей. Але суть не в матеріальній мотивації, а в моральній, адже просвітницька діяльність серед молоді – це найважливіше, бо за ними майбутнє», - розповіла методист управління освіти Луцької міської радиПереможців учасників міських екологічних конкурсів нагородили «зеленими» грамотами, подяками і кубками.

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