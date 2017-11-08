Луцькі лікарі розповіли, як розвантажити організм після Великодня. ВІДЕО





Лучани зізнаються, – післясвятковий період щоразу стає своєрідним випробуванням, - йдеться в сюжеті



Проте після великого наватаження на організм – пора повертатися до звичного режиму, кажуть лікарі. З їхніх спостережень тим, хто дозволив собі зайве у їжі під час свят, важко зупинитися. Звідси і проблеми зі здоров’ям.



Заступник директора з хірургічної допомоги Луцької міської клінічної лікарні Олександр Федорчук також назвав кілька порад, як вибратися з такого стану без наслідків для організму. Особливо це стосується тих, хто перед святом дотримувався посту.



"Намагайтесь не переїдати, уникайте жирної, перченої, гострої їжі. Уникате соленої, кислої, смаженої їжі. Основним правилом застілля має бути недоїдання", - каже медик.



Якщо ж ужепереїли - лікарі радять пити багато води та влаштовувати тривалі прогулянки на свіжому повітрі. Кажуть - дотримання таких рекомендацій сподобається організму.





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