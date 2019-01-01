На Рівненській АЕС увімкнули третій енергоблок
Сьогодні, 00:21
30 квітня 2019 року о 21:01 енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) ввімкнено у мережу після з’ясування та усунення причин його відключення 29 квітня.
Наразі проводиться поступове підвищення потужності блоку у відповідності до Регламенту, - повідомляє прес-служба станції.
Станом на 21:15 30 квітня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1550 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та
персоналу немає.
На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) триває капітальний планово-попереджувального ремонт. Проводяться пускові операції. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Нагадаємо, що 29 квітня на території РАЕС сталась пожежа, внаслідок якої було відключено третій енергоблок. Згодом рятувальники повідомили про причину загорання.
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Наразі проводиться поступове підвищення потужності блоку у відповідності до Регламенту, - повідомляє прес-служба станції.
Станом на 21:15 30 квітня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1550 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та
персоналу немає.
На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) триває капітальний планово-попереджувального ремонт. Проводяться пускові операції. Усі роботи виконуються згідно з графіком.
Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Нагадаємо, що 29 квітня на території РАЕС сталась пожежа, внаслідок якої було відключено третій енергоблок. Згодом рятувальники повідомили про причину загорання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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