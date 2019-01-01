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На Рівненській АЕС увімкнули третій енергоблок

На Рівненській АЕС увімкнули третій енергоблок
30 квітня 2019 року о 21:01 енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) ввімкнено у мережу після з’ясування та усунення причин його відключення 29 квітня.

Наразі проводиться поступове підвищення потужності блоку у відповідності до Регламенту, - повідомляє прес-служба станції.

Станом на 21:15 30 квітня у роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС з сумарним навантаженням 1550 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та
персоналу немає.

На енергоблоці №2 (ВВЕР-440) триває капітальний планово-попереджувального ремонт. Проводяться пускові операції. Усі роботи виконуються згідно з графіком.

Порушень меж і умов безпечної експлуатації не було.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на РАЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нагадаємо, що 29 квітня на території РАЕС сталась пожежа, внаслідок якої було відключено третій енергоблок. Згодом рятувальники повідомили про причину загорання.

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Теги: Рівненська АЕС, пожежа, енергоблок
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