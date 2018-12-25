вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Обіцяють зібрати 50-100 тисяч людей: «євробляхарі» попереджають про масштабні акції протесту

Обіцяють зібрати 50-100 тисяч людей: «євробляхарі» попереджають про масштабні акції протесту
Активісти вимагають продовжити перехідний період і переглянути формулу розрахунку вартості розмитнення іноземних автівок.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

З 24-го травня керування нерозмитненим автомобілем на європейських номерах стане незаконним. За місяць користування передбачений штраф 170 тис. грн або конфіскація за рішенням суду. Також поліція на місці може виписати штраф від 8,5 до 17 тис. грн.

Буде заборонено використання такого автомобіля для підприємницької діяльності – наприклад, для роботи у службі таксі. За порушення цього правила загрожує штраф в розмірі 34 тис. грн. Власник “євробляхи” не зможе передати таку машину в користування іншим особам або розібрати її на запчастини.

“Ми будемо перекривати всі в’їзди і виїзди з Києва, ключові магістралі, центральні вулиці. Тобто це буде дуже глобальна акція”, – сказав голова ГО “Авто Євро Сила” Олег Ярошевич.

На акції очікують зібрати від 50 до 100 тис. осіб.

За його словами, серед вимог – закріплення на законодавчому рівні повернення ПДВ для автовласників, які пригнали авто з-за кордону, а також прибрання з митної формули віку авто. Так роблять у ЄС та США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: євробляха, акція протесту, перехідний період, ПДВ, розмитнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 5
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Гнити в шию! Продовжити, більше нічого???
Відповісти
Бляхі на метал!
Відповісти
В воєнкомат відразу всіх забирати і на схід...
Відповісти
"Шо опять..."Всі на велосипеди,як Голобородько,пардом,Зеленський.
Відповісти
В бідоття нема грошеняток на розмитнення?) Бідашечкі) давайте скинемось хто скільки може, кожна гривня важлива.)
Відповісти
Вибір редактора
Хлопчика, якого знайшли посеред вулиці у Луцьку, забрали до дитбудинку
Відома приблизна дата тюльпанового фестивалю на Волині і ціна квитків
Відомо, коли на Волинь прийде тепло і якою буде погода на Пасху
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Колектив компанії WEST AUTO HUB Колектив

компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
Волинянин знімає фільми про АТО, які змінюють свідомість. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
Обіцяють зібрати 50-100 тисяч людей: «євробляхарі» попереджають про масштабні акції протесту
Сьогодні, 07:37
На пішохідній доріжці у Луцьку з-під асфальту стирчить металевий прут. ФОТО
Сьогодні, 06:04
У Єгипті знайшли стародавню гробницю, а в ній майже 30 мумій. ФОТО
Сьогодні, 05:44
Луцький екс-депутат презентував авторський роман про вбивство. ФОТО
Сьогодні, 04:24
Схожі новини
Волинянин поділився досвідом розмитнення «євробляхи». ВІДЕО Волинянин поділився досвідом розмитнення «євробляхи». ВІДЕО
25 грудень, 2018, 16:04
Новий закон щодо «євроблях» на Волині: у вільний обіг випустили 601 автівку Новий закон щодо «євроблях» на Волині: у вільний обіг випустили 601 автівку
14 грудень, 2018, 13:45
Через зникнення «євробляхерів» на волинсько-польському кордоні суттєво зменшився потік автомобілів Через зникнення «євробляхерів» на волинсько-польському кордоні суттєво зменшився потік автомобілів
05 квітень, 22:27
«Драконівські» штрафи і конфіскація: що загрожує власникам нерозмитнених «євроблях» «Драконівські» штрафи і конфіскація: що загрожує власникам нерозмитнених «євроблях»
04 квітень, 14:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин знімає фільми про АТО, які змінюють свідомість. ВІДЕО
Сьогодні, 08:19
 0
Обіцяють зібрати 50-100 тисяч людей: «євробляхарі» попереджають про масштабні акції протесту
Сьогодні, 07:37
 0
На пішохідній доріжці у Луцьку з-під асфальту стирчить металевий прут. ФОТО
Сьогодні, 06:04
 0
У Єгипті знайшли стародавню гробницю, а в ній майже 30 мумій. ФОТО
Сьогодні, 05:44
 0
Луцький екс-депутат презентував авторський роман про вбивство. ФОТО
Сьогодні, 04:24
 0
Медіа
відео
1/8