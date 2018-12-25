Обіцяють зібрати 50-100 тисяч людей: «євробляхарі» попереджають про масштабні акції протесту





Про це повідомляє



З 24-го травня керування нерозмитненим автомобілем на європейських номерах стане незаконним. За місяць користування передбачений штраф 170 тис. грн або конфіскація за рішенням суду. Також поліція на місці може виписати штраф від 8,5 до 17 тис. грн.



Буде заборонено використання такого автомобіля для підприємницької діяльності – наприклад, для роботи у службі таксі. За порушення цього правила загрожує штраф в розмірі 34 тис. грн. Власник “євробляхи” не зможе передати таку машину в користування іншим особам або розібрати її на запчастини.



“Ми будемо перекривати всі в’їзди і виїзди з Києва, ключові магістралі, центральні вулиці. Тобто це буде дуже глобальна акція”, – сказав голова ГО “Авто Євро Сила” Олег Ярошевич.



На акції очікують зібрати від 50 до 100 тис. осіб.



За його словами, серед вимог – закріплення на законодавчому рівні повернення ПДВ для автовласників, які пригнали авто з-за кордону, а також прибрання з митної формули віку авто. Так роблять у ЄС та США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активісти вимагають продовжити перехідний період і переглянути формулу розрахунку вартості розмитнення іноземних автівок.Про це повідомляє Gazeta.ua З 24-го травня керування нерозмитненим автомобілем на європейських номерах стане незаконним. За місяць користування передбачений штраф 170 тис. грн або конфіскація за рішенням суду. Також поліція на місці може виписати штраф від 8,5 до 17 тис. грн.Буде заборонено використання такого автомобіля для підприємницької діяльності – наприклад, для роботи у службі таксі. За порушення цього правила загрожує штраф в розмірі 34 тис. грн. Власник “євробляхи” не зможе передати таку машину в користування іншим особам або розібрати її на запчастини.“Ми будемо перекривати всі в’їзди і виїзди з Києва, ключові магістралі, центральні вулиці. Тобто це буде дуже глобальна акція”, – сказав голова ГО “Авто Євро Сила”На акції очікують зібрати від 50 до 100 тис. осіб.За його словами, серед вимог – закріплення на законодавчому рівні повернення ПДВ для автовласників, які пригнали авто з-за кордону, а також прибрання з митної формули віку авто. Так роблять у ЄС та США.

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