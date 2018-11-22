Волинянин знімає фільми про АТО, які змінюють свідомість. ВІДЕО





У цьому переконані самі ветерани АТО, - йдеться в сюжеті



Юрій Хомич, після початку бойових дій пішов добровольцем. Повернувшись додому, постійно спілкується із багатьма побратимами. Каже, що більшість розмов саме про непорозуміння.



У Юрія з’явилася ідея зняти фільм про хлопців, які воювали. У стрічці – розповіді ветеранів: через що їм довелося пройти. Проте фільм ще не завершили – не вистачає кадрів. Атовцям важко відкритися, тому з ними мають працювати люди які теж пройшли війну. Актуальною є й проблема фінансування.



Юрій каже, що найголовніше виховувати в молодого покоління провагу до своєї держави та тих, хто за неї воював. Вважає, що стрічка вплине на свідомість та змусить задуматися. Юрію допомагає його друг, який працював на телебаченні 20 років. Сергій Хижук, взявся за це, тому що перконаний – якщо є можливість, то треба допомагати побратимам будь-яким чином.



Нині випустили вже декілька серій. В кожній – окрема історія окремого подвигу. Найщемливіші роботи подаватимуть на конкурси.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Проблема несприйняття війни на Сході суспільством з кожним роком посилюється. А подвиг захисників нівелюється.У цьому переконані самі ветерани АТО, - йдеться в сюжеті 12 каналу , після початку бойових дій пішов добровольцем. Повернувшись додому, постійно спілкується із багатьма побратимами. Каже, що більшість розмов саме про непорозуміння.У Юрія з’явилася ідея зняти фільм про хлопців, які воювали. У стрічці – розповіді ветеранів: через що їм довелося пройти. Проте фільм ще не завершили – не вистачає кадрів. Атовцям важко відкритися, тому з ними мають працювати люди які теж пройшли війну. Актуальною є й проблема фінансування.Юрій каже, що найголовніше виховувати в молодого покоління провагу до своєї держави та тих, хто за неї воював. Вважає, що стрічка вплине на свідомість та змусить задуматися. Юрію допомагає його друг, який працював на телебаченні 20 років. Сергій Хижук, взявся за це, тому що перконаний – якщо є можливість, то треба допомагати побратимам будь-яким чином.Нині випустили вже декілька серій. В кожній – окрема історія окремого подвигу. Найщемливіші роботи подаватимуть на конкурси.

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