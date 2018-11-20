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Сімейна пара цілий рік тримала в полоні та катувала чоловіка, який отримав у спадок квартиру. ВІДЕО

Сімейна пара цілий рік тримала в полоні та катувала чоловіка, який отримав у спадок квартиру. ВІДЕО
Чоловіка понад рік насильно утримували в орендованому будинку на Київщині та вимагали від нього передачу майна. Розслідуються кримінальні провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання.

Повідомляє прес-служба столичної поліції.

До Подільського управління поліції звернувся 47-річний чоловік та повідомив, що протягом тривалого часу його утримували у будинку проти волі, погрожували пістолетом, били та відібрали документи на квартиру. Зрештою йому вдавалося декілька разів втекти, але згодом зловмисники його знаходили.

Сімейна пара цілий рік тримала в полоні та катувала чоловіка, який отримав у спадок квартиру. ВІДЕО


Подібні ситуації з викраденням киянина тривали з лютого минулого року по березень 2019 року. У результаті перевірки отриманої інформації встановлено, що на початку 2018 року потерпілий отримав у спадок квартиру на вулиці Сирецькій.

Начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко розповів, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили обставини злочину та місце, звідки викрали чоловіка. Його насильно посадили в автомобіль та повезли у невідомому напрямку. Для того, щоби встановити рух напрямку та модель автомобіля, на якому увезли киянина, працівники поліції вивчали записи вуличних камер відеоспостереження, які встановлені у Києві в рамках програми "Безпечна столиця".

Сімейна пара цілий рік тримала в полоні та катувала чоловіка, який отримав у спадок квартиру. ВІДЕО


«Під час санкціонованого обшуку у приватному будинку, де утримували заручника, було виявлено та вилучено мобільні телефони, два пакети з речовиною рослинного походження зеленого кольору та порошкоподібною речовиною білого кольору, документи, знаряддя для завдання тілесних ушкоджень: молотки, спеціально оснащені палиці, ножі та бойові патрони", - зазначив Владислав Іщенко.

Правоохоронці довели причетність сімейної пари до вчинення злочину. Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися жителі Київщини, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.



У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України, тривають заходи для встановлення всіх фігурантів та їх причетності до вчинення аналогічних злочинів.

Слідчі Подільського управління поліції оголосили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сімейна пара цілий рік тримала в полоні та катувала чоловіка, який отримав у спадок квартиру. ВІДЕО

Сімейна пара цілий рік тримала в полоні та катувала чоловіка, який отримав у спадок квартиру. ВІДЕО

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Теги: Київщина, поліція, сімена пара, полон, катування, квартира, спадок
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