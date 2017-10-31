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Луцький екс-депутат презентував авторський роман про вбивство. ФОТО

Луцький екс-депутат презентував авторський роман про вбивство. ФОТО
У вівторок, 30 квітня, в книгарні "Є" у Луцьку відбулася презентація роману Андрія Осіпова "З особливою жорстокістю".

За словами автора, книга є своєрідною сповіддю, формою арт-терапії, якою він заспокоює самого себе, - пише ІА "Конкурент".

У книзі зазначено, що "всі події вигадані, а будь-які збіги є випадковими", проте у творі чітко вимальовується, що описані події відбувалися у Луцьку.

Кожен герой також має свого прототипа. Часто - це збірні образи, з якими доводилося стикатися автору в своїй професійній діяльності адвоката.

Сюжет роману розгортається навколо справи про вбивство, у скоєнні якого підозрюються двоє неповнолітніх. Здійснюючи захист, адвокат Никанор Скрипник змушений стикнутися із непорозумінням, громадським осудом, нападками журналістів, підступністю правоохоронців.

За словами Андрія Осіпова, у романі він також хотів показати, якими складними бувають стосунки між дітьми та батьками.

Презентація книги Андрій Осіпова "З особливою жорстокістю" відбулася в рамках дофестивальної частини ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».

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Теги: Андрій Осіпов, презентація, роман
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