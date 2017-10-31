Луцький екс-депутат презентував авторський роман про вбивство. ФОТО
Сьогодні, 04:24
У вівторок, 30 квітня, в книгарні "Є" у Луцьку відбулася презентація роману Андрія Осіпова "З особливою жорстокістю".
За словами автора, книга є своєрідною сповіддю, формою арт-терапії, якою він заспокоює самого себе, - пише ІА "Конкурент".
У книзі зазначено, що "всі події вигадані, а будь-які збіги є випадковими", проте у творі чітко вимальовується, що описані події відбувалися у Луцьку.
Кожен герой також має свого прототипа. Часто - це збірні образи, з якими доводилося стикатися автору в своїй професійній діяльності адвоката.
Сюжет роману розгортається навколо справи про вбивство, у скоєнні якого підозрюються двоє неповнолітніх. Здійснюючи захист, адвокат Никанор Скрипник змушений стикнутися із непорозумінням, громадським осудом, нападками журналістів, підступністю правоохоронців.
За словами Андрія Осіпова, у романі він також хотів показати, якими складними бувають стосунки між дітьми та батьками.
Презентація книги Андрій Осіпова "З особливою жорстокістю" відбулася в рамках дофестивальної частини ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».
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За словами автора, книга є своєрідною сповіддю, формою арт-терапії, якою він заспокоює самого себе, - пише ІА "Конкурент".
У книзі зазначено, що "всі події вигадані, а будь-які збіги є випадковими", проте у творі чітко вимальовується, що описані події відбувалися у Луцьку.
Кожен герой також має свого прототипа. Часто - це збірні образи, з якими доводилося стикатися автору в своїй професійній діяльності адвоката.
Сюжет роману розгортається навколо справи про вбивство, у скоєнні якого підозрюються двоє неповнолітніх. Здійснюючи захист, адвокат Никанор Скрипник змушений стикнутися із непорозумінням, громадським осудом, нападками журналістів, підступністю правоохоронців.
За словами Андрія Осіпова, у романі він також хотів показати, якими складними бувають стосунки між дітьми та батьками.
Презентація книги Андрій Осіпова "З особливою жорстокістю" відбулася в рамках дофестивальної частини ІІ Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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