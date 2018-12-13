«До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям





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Окрім цього, ще будуть встановлені нові гранітні плити з іменами загиблих.









Яким пам'ятник був до реконструкції:





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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешові, на місцевому кладовищі, завершилися роботи з реконструкції пам'ятника героям, полеглим в боях за свободу і незалежність нашої Вітчизни.Про це повідомляє "Волинь" Окрім цього, ще будуть встановлені нові гранітні плити з іменами загиблих.Яким пам'ятник був до реконструкції:Як виглядає тепер:

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