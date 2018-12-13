«До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям
Сьогодні, 20:56
У Любешові, на місцевому кладовищі, завершилися роботи з реконструкції пам'ятника героям, полеглим в боях за свободу і незалежність нашої Вітчизни.
Про це повідомляє "Волинь".
Окрім цього, ще будуть встановлені нові гранітні плити з іменами загиблих.
Яким пам'ятник був до реконструкції:
Як виглядає тепер:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє "Волинь".
Окрім цього, ще будуть встановлені нові гранітні плити з іменами загиблих.
Яким пам'ятник був до реконструкції:
Як виглядає тепер:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
компанії
WEST
AUTO
HUB вітає волинян з Великоднем
Останні новини
«До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям
Сьогодні, 20:56
З 1 травня «Нафтогаз» знижує ціни на блакитне паливо
Сьогодні, 20:28
У містечку на Волині розквітли екзотичні дерева. ФОТО
Сьогодні, 19:37
Юний декламатор з Волині підкорив сцену Любліна
Сьогодні, 18:53
У Велицькій ОТГ – конкурс на кращий логотип для громади
Сьогодні, 18:16