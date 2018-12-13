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«До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям

«До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям
У Любешові, на місцевому кладовищі, завершилися роботи з реконструкції пам'ятника героям, полеглим в боях за свободу і незалежність нашої Вітчизни.

Про це повідомляє "Волинь".

Окрім цього, ще будуть встановлені нові гранітні плити з іменами загиблих.




Яким пам'ятник був до реконструкції:
«До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям


Як виглядає тепер:
«До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям


«До» та «після»: як у Любешові реконструювали пам’ятник полеглим героям

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Теги: Любешів, Волинь, пам'ятник, реконструкція
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