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Якою була урядова колонія у Камені-Каширському. ФОТО

Якою була урядова колонія у Камені-Каширському. ФОТО
У міжвоєнний період на Волині та Поліссі в найбільших містах та містечках Друга Річ Посполита будувала урядові колонії для військових та урядових працівників.

Міністерство фінансів виділило величезний кредит для того, щоб розширити житловий фонд,– пише «РАЙОН.IN.UA».

Всього було зведено близько півсотні колоній (районів) у східних воєводствах Речі Посполитої. На території сучасної Волинської області такі колонії постали в Камені-Каширському, Луцьку, Ковелі, Любомлі, Володимирі-Волинському, Горохові.

Більшість будинків були розраховані на проживання двох або чотирьох родин. Будівлі зводили в одному певному стилі, що створювало гармонію вулиці.

Якою була урядова колонія у Камені-Каширському. ФОТО
Якою була урядова колонія у Камені-Каширському. ФОТО
Якою була урядова колонія у Камені-Каширському. ФОТО
Якою була урядова колонія у Камені-Каширському. ФОТО

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Теги: Камінь-Кашинський, урядова колонія, ретрофото
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