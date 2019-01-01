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Молодий чемпіон з Волині переміг у японських боях

Молодий чемпіон з Волині переміг у японських боях
В Одесі відбувся Чемпіонат України з японської боротьби кудо серед юніорів, де перемогу здобув учень Ковельської гімназії Маркіян Башко.

Повідомили у «Про Ковель».

У змаганнях взяло участь близько 300 учасників з усієї України. Ковельському борцю складали серйозну конкуренцію спортсмени з Маріуполя, але Маркіян виборов першість.

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Теги: кудо, чемпіонат України, Ковель, Волинь
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