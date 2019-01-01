Молодий чемпіон з Волині переміг у японських боях
Сьогодні, 14:04
В Одесі відбувся Чемпіонат України з японської боротьби кудо серед юніорів, де перемогу здобув учень Ковельської гімназії Маркіян Башко.
Повідомили у «Про Ковель».
У змаганнях взяло участь близько 300 учасників з усієї України. Ковельському борцю складали серйозну конкуренцію спортсмени з Маріуполя, але Маркіян виборов першість.
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Повідомили у «Про Ковель».
У змаганнях взяло участь близько 300 учасників з усієї України. Ковельському борцю складали серйозну конкуренцію спортсмени з Маріуполя, але Маркіян виборов першість.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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