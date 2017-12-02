Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою





У ніч на 1 травня до міського відділення поліції надійшло повідомлення від 59-річної місцевої жительки про те, що невідомі особи проникли на територію дачної ділянки, де вона мешкає, розбивши шибку у вікні будинку, розлили рідину із запахом бензину, підпалили та втекли з місця події,– повідомляє



Пожежу заявниця ліквідувала самостійно. Внаслідок протиправних дій зловмисників ніхто із людей не постраждав.



На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Під час проведення детального огляду поліцейські вилучили каністру із залишками речовини зеленого кольору, фрагменти дерев’яної палиці та пластикової пляшки з ознаками горіння.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років позбавлення волі.



Правоохоронці шукають осіб, причетних до скоєння цього злочину, щоб притягнути їх до відповідальності. У ході досудового розслідування будуть встановленні всі обставини правопорушення та мотиви його скоєння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську невідомі намагалися спалити дачний будинок з господаркою.У ніч на 1 травня до міського відділення поліції надійшло повідомлення від 59-річної місцевої жительки про те, що невідомі особи проникли на територію дачної ділянки, де вона мешкає, розбивши шибку у вікні будинку, розлили рідину із запахом бензину, підпалили та втекли з місця події,– повідомляє прес-служба поліції Волинської області.Пожежу заявниця ліквідувала самостійно. Внаслідок протиправних дій зловмисників ніхто із людей не постраждав.На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Під час проведення детального огляду поліцейські вилучили каністру із залишками речовини зеленого кольору, фрагменти дерев’яної палиці та пластикової пляшки з ознаками горіння.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років позбавлення волі.Правоохоронці шукають осіб, причетних до скоєння цього злочину, щоб притягнути їх до відповідальності. У ході досудового розслідування будуть встановленні всі обставини правопорушення та мотиви його скоєння.

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