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Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою

Розбили шибку і розлили бензин: у Нововолинську намагалися спалити будинок із господаркою
У Нововолинську невідомі намагалися спалити дачний будинок з господаркою.

У ніч на 1 травня до міського відділення поліції надійшло повідомлення від 59-річної місцевої жительки про те, що невідомі особи проникли на територію дачної ділянки, де вона мешкає, розбивши шибку у вікні будинку, розлили рідину із запахом бензину, підпалили та втекли з місця події,– повідомляє прес-служба поліції Волинської області.

Пожежу заявниця ліквідувала самостійно. Внаслідок протиправних дій зловмисників ніхто із людей не постраждав.

На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції. Під час проведення детального огляду поліцейські вилучили каністру із залишками речовини зеленого кольору, фрагменти дерев’яної палиці та пластикової пляшки з ознаками горіння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці шукають осіб, причетних до скоєння цього злочину, щоб притягнути їх до відповідальності. У ході досудового розслідування будуть встановленні всі обставини правопорушення та мотиви його скоєння.


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Теги: Нововолинськ, поліція, підпал, кримінал
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