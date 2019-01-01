Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: поліція розшукує водія порушника





Про це Інформаційному агентству



Зі слів свідків аварії, водій Opel Combo збив мотоцикліста разом із пасажиром та втік з місця пригоди.



На місці аварії працює також два екіпажі швидкої. Проте водій та пасажир мотоцикла від госпіталізації відмовились.



Наразі вони спілкуються із працівниками поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП сталася 1 травня близько 11 години неподалік готелю «Лучеськ» у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.Зі слів свідків аварії, водій Opel Combo збив мотоцикліста разом із пасажиром та втік з місця пригоди.На місці аварії працює також два екіпажі швидкої. Проте водій та пасажир мотоцикла від госпіталізації відмовились.Наразі вони спілкуються із працівниками поліції.

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