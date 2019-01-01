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Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: поліція розшукує водія порушника

Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: поліція розшукує водія порушника
ДТП сталася 1 травня близько 11 години неподалік готелю «Лучеськ» у Луцьку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці інциденту.

Зі слів свідків аварії, водій Opel Combo збив мотоцикліста разом із пасажиром та втік з місця пригоди.

На місці аварії працює також два екіпажі швидкої. Проте водій та пасажир мотоцикла від госпіталізації відмовились.

Наразі вони спілкуються із працівниками поліції.

Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: поліція розшукує водія порушника
Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: поліція розшукує водія порушника
Збив мотоцикліста з пасажиром та втік: поліція розшукує водія порушника

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Теги: Луцьк, кримінал, автопригоди, аварія, план перехоплення
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